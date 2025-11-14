Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: экс-советник Трампа потребовал от властей 50 миллионов долларов - РИА Новости, 14.11.2025
18:43 14.11.2025
Bloomberg: экс-советник Трампа потребовал от властей 50 миллионов долларов
Советник президента США Дональда Трампа при его первом сроке правления Майкл Флинн требует от правительства 50 миллионов долларов компенсации за судебное...
в мире
сша
россия
дональд трамп
майкл флинн
джо байден
фбр
введение трампом пошлин на импорт
в мире, сша, россия, дональд трамп, майкл флинн, джо байден, фбр, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Майкл Флинн, Джо Байден, ФБР, Введение Трампом пошлин на импорт
Bloomberg: экс-советник Трампа Флинн потребовал от властей $50 млн компенсации

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа при его первом сроке правления Майкл Флинн требует от правительства 50 миллионов долларов компенсации за судебное преследование по делу о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, передает агентство Блумберг.
Подчеркивается, что первоначально Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний о своих разговорах с российским чиновником, но впоследствии оспаривал обвинение. Трамп помиловал Флинна в конце 2020 года.
"Администрация (Трампа - ред.) по крайней мере с конца лета ведет переговоры по иску, поданному бывшим первым советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном... Он требует 50 миллионов долларов за то, что он считает неправомерным судебным преследованием", - сообщило агентство.
Как отмечает агентство, вместе с Флинном истцом в рамках поданного в 2023 году иска к властям является бывший старший юрист Белого дома Стефан Пассантино, вменяющий властям раскрытие личной информации, однако конкретные его требования не указываются.
Агентство также указывает, что в период правления экс-президента США Джо Байдена минюст отклонил обжалования и Флинна, и Пассантино.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп подал две административные жалобы - в конце 2023 года и летом 2024 года - целью получения от минюста компенсации суммой около 230 миллионов долларов за расследования в отношении него. В рамках первой Трамп требует возмещения ущерба за ряд предполагаемых нарушений его прав, включая расследование ФБР о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Во втором документе ФБР обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни Трампа из-за проведения обыска в его резиденции Мар-а-Лаго. Трамп заявил, что если получит компенсацию от минюста за дела против него, то отдаст ее на благотворительность.
