Bloomberg: экс-советник Трампа потребовал от властей 50 миллионов долларов

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа при его первом сроке правления Майкл Флинн требует от правительства 50 миллионов долларов компенсации за судебное преследование по делу о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, передает агентство Блумберг.
"Администрация (Трампа - ред.) по крайней мере с конца лета ведет переговоры по иску, поданному бывшим первым советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном... Он требует 50 миллионов долларов за то, что он считает неправомерным судебным преследованием", - сообщило агентство.
Как отмечает агентство, вместе с Флинном истцом в рамках поданного в 2023 году иска к властям является бывший старший юрист Белого дома Стефан Пассантино, вменяющий властям раскрытие личной информации, однако конкретные его требования не указываются.
Агентство также указывает, что в период правления экс-президента США Джо Байдена минюст отклонил обжалования и Флинна, и Пассантино.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп подал две административные жалобы - в конце 2023 года и летом 2024 года - целью получения от минюста компенсации суммой около 230 миллионов долларов за расследования в отношении него. В рамках первой Трамп требует возмещения ущерба за ряд предполагаемых нарушений его прав, включая расследование ФБР о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Во втором документе ФБР обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни Трампа из-за проведения обыска в его резиденции Мар-а-Лаго. Трамп заявил, что если получит компенсацию от минюста за дела против него, то отдаст ее на благотворительность.
