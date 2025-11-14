Bloomberg: экс-советник Трампа потребовал от властей 50 миллионов долларов

"Администрация (Трампа - ред.) по крайней мере с конца лета ведет переговоры по иску, поданному бывшим первым советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном... Он требует 50 миллионов долларов за то, что он считает неправомерным судебным преследованием", - сообщило агентство.