SANA: по Дамаску нанесли удар ракетами с передвижной платформы
Ракеты, которыми был нанесен удар по дому в столице Сирии Дамаске, запускали с передвижной платформы, сообщило в ночь на субботу сирийское госагентство SANA со... РИА Новости, 14.11.2025
в мире
