Россиян предупредили о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению
Штраф до 200 тысяч рублей может грозить виновному лицу в России за самовольное подключение к водоснабжению, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T02:24:00+03:00
жкх
россия
александр якубовский
госдума рф
общество
россия
ЖКХ, Россия, Александр Якубовский, Госдума РФ, Общество
За самовольное подключение к водоснабжению грозит штраф до 200000 рублей
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Штраф до 200 тысяч рублей может грозить виновному лицу в России за самовольное подключение к водоснабжению, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"С августа 2024 года вступили в силу новые штрафы за самовольное подключение к системам водоснабжения и водоотведения. Ранее суммы были символическими, но теперь такие действия приравнены к серьезным нарушениям. За незаконное подключение гражданам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, должностным лицам - от 30 до 80 тысяч, юридическим лицам - от 100 до 200 тысяч рублей", - сказал Якубовский
По словам парламентария, при повторном нарушении санкции увеличиваются до 30 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для организаций.
"Изменения направлены на защиту коммунальной инфраструктуры и предупреждение несанкционированных врезок, которые часто приводят к авариям, потерям воды и дополнительным расходам для честных потребителей", - заключил он.