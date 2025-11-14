Рейтинг@Mail.ru
14.11.2025
02:24 14.11.2025
Россиян предупредили о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению
Россиян предупредили о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению
Штраф до 200 тысяч рублей может грозить виновному лицу в России за самовольное подключение к водоснабжению, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 14.11.2025
Россиян предупредили о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Штраф до 200 тысяч рублей может грозить виновному лицу в России за самовольное подключение к водоснабжению, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"С августа 2024 года вступили в силу новые штрафы за самовольное подключение к системам водоснабжения и водоотведения. Ранее суммы были символическими, но теперь такие действия приравнены к серьезным нарушениям. За незаконное подключение гражданам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, должностным лицам - от 30 до 80 тысяч, юридическим лицам - от 100 до 200 тысяч рублей", - сказал Якубовский.
По словам парламентария, при повторном нарушении санкции увеличиваются до 30 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для организаций.
"Изменения направлены на защиту коммунальной инфраструктуры и предупреждение несанкционированных врезок, которые часто приводят к авариям, потерям воды и дополнительным расходам для честных потребителей", - заключил он.
