В Москве порывы ветра достигли штормовых показателей в пятницу утром - РИА Новости, 14.11.2025
08:47 14.11.2025 (обновлено: 08:50 14.11.2025)
В Москве порывы ветра достигли штормовых показателей в пятницу утром
В Москве порывы ветра достигли штормовых показателей в пятницу утром
москва, россия, евгений тишковец, шереметьево (аэропорт), день народного единства
Москва, Россия, Евгений Тишковец, Шереметьево (аэропорт), День народного единства
В Москве порывы ветра достигли штормовых показателей в пятницу утром

Девушки во время прогулки. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Порывы ветра утром в пятницу в Москве достигли 15 метров в секунду, что является штормовым показателем, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Шереметьево и Внуково порывы ветра достигают 15 метров в секунду, что является штормовым показателем. Возможно падение деревьев и плохо закрепленных конструкций. Не ставьте автомобили в опасной зоне. Действует "жёлтый" уровень погодной опасности", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что это в столичный регион задувает североатлантический циклон Quirin, который обрушил 10-бальный шторм на северо-запад России.
Зима в России будет холоднее предыдущей, заявил Вильфанд
МоскваРоссияЕвгений ТишковецШереметьево (аэропорт)День народного единства
 
 
Заголовок открываемого материала