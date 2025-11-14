https://ria.ru/20251114/sheremetevo-2054917329.html
В Москве порывы ветра достигли штормовых показателей в пятницу утром
Порывы ветра утром в пятницу в Москве достигли 15 метров в секунду, что является штормовым показателем, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T08:47:00+03:00
2025-11-14T08:47:00+03:00
2025-11-14T08:50:00+03:00
москва
россия
евгений тишковец
шереметьево (аэропорт)
день народного единства
москва
россия
Москва, Россия, Евгений Тишковец, Шереметьево (аэропорт), День народного единства
В Шереметьево и Внуково утром порывы ветра достигли штормовых показателей