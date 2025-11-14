Франция и Италия продолжают выдавать россиянам мультишенген, заявили в РСТ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Некоторые консульства европейских стран, в частности Франции и Италии, продолжают выдавать россиянам шенгенские мультивизы вопреки рекомендации Еврокомиссии, хотя и на небольшие сроки, сообщил эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель компании VCP Travel Михаил Абасов.

Он объяснил, что эта рекомендация является инициативой, поэтому каждое государство-член Шенгенского соглашения будет применять ее, исходя из своих национальных интересов.