Франция и Италия продолжают выдавать россиянам мультишенген, заявили в РСТ - РИА Новости, 14.11.2025
12:23 14.11.2025
Франция и Италия продолжают выдавать россиянам мультишенген, заявили в РСТ
франция, италия, россия, еврокомиссия, российский союз туриндустрии (рст), евросоюз, санкции в отношении россии
Франция, Италия, Россия, Еврокомиссия, Российский союз туриндустрии (РСТ), Евросоюз, Санкции в отношении России
Франция и Италия продолжают выдавать россиянам мультишенген, заявили в РСТ

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Некоторые консульства европейских стран, в частности Франции и Италии, продолжают выдавать россиянам шенгенские мультивизы вопреки рекомендации Еврокомиссии, хотя и на небольшие сроки, сообщил эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель компании VCP Travel Михаил Абасов.
"Несмотря на рекомендацию Европейской комиссии в рамках 19-го пакета санкций против РФ прекратить российским гражданам выдачу шенгенских мультивиз, некоторые консульства, прежде всего Франции и Италии, пока продолжают их выдавать, хотя и на небольшие сроки", - заявил Абасов.
Он объяснил, что эта рекомендация является инициативой, поэтому каждое государство-член Шенгенского соглашения будет применять ее, исходя из своих национальных интересов.
"Что же касается слухов о полном прекращении выдачи виз, то сейчас такого решения нет, это даже не обсуждается на уровне ЕС. Мультивизы продолжают выходить и после введения 19-го пакета санкций. Возможно, что пока консульства обрабатывают заявления, поданные еще до появления рекомендации. Чуть позже мы увидим действие инициативы в полной мере", - добавил эксперт.
ФранцияИталияРоссияЕврокомиссияРоссийский союз туриндустрии (РСТ)ЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
