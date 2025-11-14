Рейтинг@Mail.ru
Вучич обсудил с Макроном возможность сборки вертолетов Airbus в Сербии - РИА Новости, 14.11.2025
03:18 14.11.2025
Вучич обсудил с Макроном возможность сборки вертолетов Airbus в Сербии
Вучич обсудил с Макроном возможность сборки вертолетов Airbus в Сербии - РИА Новости, 14.11.2025
Вучич обсудил с Макроном возможность сборки вертолетов Airbus в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе визита в Париж обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном возможность сборки военных и полицейских... РИА Новости, 14.11.2025
в мире, сербия, франция, белград (город), эммануэль макрон, александр вучич, братислав гашич, airbus, alstom, edf, rafale
В мире, Сербия, Франция, Белград (город), Эммануэль Макрон, Александр Вучич, Братислав Гашич, Airbus, Alstom, EDF, Rafale
Вучич обсудил с Макроном возможность сборки вертолетов Airbus в Сербии

Вучич обсудил с Макроном сборку военных и полицейских вертолетов Airbus в Сербии

© Фото : Airbus S.A.S. / Johnson BarrosВертолет Н225M компании Airbus Helicopters
Вертолет Н225M компании Airbus Helicopters - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Airbus S.A.S. / Johnson Barros
Вертолет Н225M компании Airbus Helicopters. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе визита в Париж обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном возможность сборки военных и полицейских вертолетов Airbus в Сербии.
Вучич в четверг прибыл во Францию, где провел рабочий ужин и переговоры с французским президентом.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Вучич заявил, что не обсуждал с Макроном поставки оружия и боеприпасов
03:17
"Мы разговаривали о нашем военно-техническом сотрудничестве, и была французская инициатива по (вертолетам – ред.) Airbus Н125, у нас до сих пор девять единиц, а также Н145. Чтобы H125 монтировались в Сербии, мы бы часть этих вертолетов купили и "флаг" Airbus остался бы в Сербии, это хорошая замена для вертолетов Gama или Gazelle, которые мы имели до сих пор, и сервис бы был у нас в стране. Мы разговаривали обо всех деталях, потому что берем ЗРК Mistral у компании MBDA, покупаем ракеты для самолетов Rafale и так далее", - сказал президент Сербии после встречи, трансляцию вело агентство Танюг.
Глава сербского государства также сообщил, что до 15 декабря будет подписан коммерческий договор о строительстве первой линии метро в Белграде французской компанией Alstom, "чтобы через 2,5-3 года у нас была первая линия метро".
Вучич в ходе визита во Францию 9 апреля сообщил, что привез Макрону шесть бутылок сербского вина на их 28-ю встречу. Он рассказал тогда журналистам, что не только Сербия и Франция являются дружескими странами, но и их лидеры лично дружат. По его словам, они с Макроном говорили десятки раз и иногда даже до 4-5 часов утра.
Президент Сербии в августе 2024 года опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Глава МО Сербии рассказал, у кого страна приобретает оружие и технологии
23 сентября, 18:20
Власти Сербии в ходе визита Макрона в августе 2024 года подписали 12 документов о сотрудничестве с Францией, в том числе, письмо об участии в оценке потенциала развития гражданской (мирной) атомной программы в Сербии в рамках меморандума о взаимопонимании между компанией EDF (Электрисите де Франс) и сербским правительством. В ноябре 2024 года парламент Сербии принял поправки к Закону об энергетике, которыми отменил мораторий на строительство АЭС в стране, действовавший с 1989 года.
Договор о приобретении самолетов Rafale и сопутствующего оборудования и услуг подписали 29 августа 2024 года сербский министр обороны Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие в ходе визита Макрона в Сербию.
По контракту Белград получает 12 новых истребителей с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 миллиарда евро. Полная стоимость сербско-французского контракта составляет 2,745 миллиарда евро, из этой суммы кредит – 1,9 миллиарда на семь лет под 0,98% годовых, еще 2,4% за каждые полгода составляет Euribor – ставка европейских банков. По неофициальным данным, поставка ожидается не ранее 2028 года.
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Франция будет основным конкурентом России по экспорту оружия
16 сентября, 18:35
 
В миреСербияФранцияБелград (город)Эммануэль МакронАлександр ВучичБратислав ГашичAirbusAlstomEDFRafale
 
 
