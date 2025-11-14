Вучич обсудил с Макроном возможность сборки вертолетов Airbus в Сербии

БЕЛГРАД, 14 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе визита в Париж обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном возможность сборки военных и полицейских вертолетов Airbus в Сербии.

Президент Сербии в августе 2024 года опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии.

По контракту Белград получает 12 новых истребителей с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 миллиарда евро. Полная стоимость сербско-французского контракта составляет 2,745 миллиарда евро, из этой суммы кредит – 1,9 миллиарда на семь лет под 0,98% годовых, еще 2,4% за каждые полгода составляет Euribor – ставка европейских банков. По неофициальным данным, поставка ожидается не ранее 2028 года.