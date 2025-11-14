Рейтинг@Mail.ru
Сербия будет сотрудничать с Францией по вопросу строительства АЭС - РИА Новости, 14.11.2025
03:29 14.11.2025
Сербия будет сотрудничать с Францией по вопросу строительства АЭС
Сербия будет сотрудничать с Францией по вопросу строительства АЭС - РИА Новости, 14.11.2025
Сербия будет сотрудничать с Францией по вопросу строительства АЭС
Сербия будет развивать сотрудничество с Францией по вопросу изучения возможности строительства АЭС, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 14.11.2025
в мире
сербия
франция
александр вучич
эммануэль макрон
edf
сербия
франция
в мире, сербия, франция, александр вучич, эммануэль макрон, edf
В мире, Сербия, Франция, Александр Вучич, Эммануэль Макрон, EDF
Сербия будет сотрудничать с Францией по вопросу строительства АЭС

Вучич заявил, что Сербия будет сотрудничать с Францией по теме строительства АЭС

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Президентский дворец в Белграде
Президентский дворец в Белграде - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Президентский дворец в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 ноя – РИА Новости. Сербия будет развивать сотрудничество с Францией по вопросу изучения возможности строительства АЭС, заявил сербский президент Александр Вучич.
Вучич в четверг прибыл во Францию, где провел рабочий ужин и переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном.
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич заявил, что не обсуждал с Макроном поставки оружия и боеприпасов
03:17
"Мы ранее подписали меморандум о взаимопонимании с (французской компанией) EDF и это было одной из тем наших разговоров. Мы дали 30 миллионов евро за предварительные исследования об АЭС в будущем и будем еще работать над этим. Это самая чистая, самая лучшая энергия и единственная, которая может нас спасти в будущем. Потому что у нас через 15 лет угля не останется", - сказал президент Сербии после встречи, трансляцию вело агентство Танюг.
Вучич в августе 2024 года опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии.
Власти Сербии в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в августе 2024 года подписали 12 документов о сотрудничестве с Францией, в том числе, письмо об участии в оценке потенциала развития гражданской (мирной) атомной программы в Сербии в рамках меморандума о взаимопонимании между компанией EDF (Электрисите де Франс) и сербским правительством. В ноябре 2024 года парламент Сербии принял поправки к Закону об энергетике, которыми отменил мораторий на строительство АЭС в стране, действовавший с 1989 года.
Атомная электростанция
Россия и Сербия начали переговоры по строительству АЭС
17 сентября, 01:09
17 сентября, 01:09
 
В миреСербияФранцияАлександр ВучичЭммануэль МакронEDF
 
 
