https://ria.ru/20251114/serbija-2054893305.html
Сербия будет сотрудничать с Францией по вопросу строительства АЭС
Сербия будет сотрудничать с Францией по вопросу строительства АЭС - РИА Новости, 14.11.2025
Сербия будет сотрудничать с Францией по вопросу строительства АЭС
Сербия будет развивать сотрудничество с Францией по вопросу изучения возможности строительства АЭС, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T03:29:00+03:00
2025-11-14T03:29:00+03:00
2025-11-14T03:29:00+03:00
в мире
сербия
франция
александр вучич
эммануэль макрон
edf
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148856/40/1488564015_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_b9d64e911d1d22ff25cabba0f676c00f.jpg
https://ria.ru/20251114/vuchich-2054891905.html
https://ria.ru/20250917/serbiya-2042363006.html
сербия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148856/40/1488564015_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_f7234399c95754d812bc859ec78f9f51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, франция, александр вучич, эммануэль макрон, edf
В мире, Сербия, Франция, Александр Вучич, Эммануэль Макрон, EDF
Сербия будет сотрудничать с Францией по вопросу строительства АЭС
Вучич заявил, что Сербия будет сотрудничать с Францией по теме строительства АЭС
БЕЛГРАД, 14 ноя – РИА Новости. Сербия будет развивать сотрудничество с Францией по вопросу изучения возможности строительства АЭС, заявил сербский президент Александр Вучич.
Вучич
в четверг прибыл во Францию
, где провел рабочий ужин и переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном
.
"Мы ранее подписали меморандум о взаимопонимании с (французской компанией) EDF
и это было одной из тем наших разговоров. Мы дали 30 миллионов евро за предварительные исследования об АЭС в будущем и будем еще работать над этим. Это самая чистая, самая лучшая энергия и единственная, которая может нас спасти в будущем. Потому что у нас через 15 лет угля не останется", - сказал президент Сербии
после встречи, трансляцию вело агентство Танюг.
Вучич в августе 2024 года опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии.
Власти Сербии в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в августе 2024 года подписали 12 документов о сотрудничестве с Францией, в том числе, письмо об участии в оценке потенциала развития гражданской (мирной) атомной программы в Сербии в рамках меморандума о взаимопонимании между компанией EDF (Электрисите де Франс) и сербским правительством. В ноябре 2024 года парламент Сербии принял поправки к Закону об энергетике, которыми отменил мораторий на строительство АЭС в стране, действовавший с 1989 года.