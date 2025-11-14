Рейтинг@Mail.ru
Семин назвал сильнейшие клубы в мире
Футбол
 
17:25 14.11.2025
Семин назвал сильнейшие клубы в мире
футбол
спорт
юрий семин
реал мадрид
арсенал (лондон)
лига чемпионов уефа
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Футбольные клубы "ПСЖ", "Реал" и "Арсенал" являются сильнейшими в мире на данный момент, у них нет слабых мест, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Юрий Семин.
"В мире сейчас самая сильная команда - "ПСЖ". По таланту игроков. Таких не найдешь сейчас. Еще поменялся "Реал", близко подходит к "ПСЖ". Улучшили состав. Третья команда - английский "Арсенал". Они тоже могут включиться в борьбу за звание лучшей команды Европы. Это три топовые команды без слабых мест", - сказал Семин.
В сезоне-2024/25 "ПСЖ" стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов.
