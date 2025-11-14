https://ria.ru/20251114/saratov-2054906666.html
В Саратове при атаке БПЛА повреждены объекты инфраструктуры
В Саратове при атаке БПЛА повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 14.11.2025
В Саратове при атаке БПЛА повреждены объекты инфраструктуры
При налете дрона в Саратове повредилась гражданская инфраструкта, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T06:25:00+03:00
2025-11-14T06:25:00+03:00
2025-11-14T08:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
саратов
роман бусаргин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036139987_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6e7d8ad9b9f44a3d4a8954a4ae97d4d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036139987_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a2db96414febd7f3ec37e8adaffe764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратов, Роман Бусаргин
В Саратове при атаке БПЛА повреждены объекты инфраструктуры
В Саратове из-за атаки БПЛА повреждены объекты гражданской инфраструктуры