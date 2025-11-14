Рейтинг@Mail.ru
В Саратове при атаке БПЛА повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:25 14.11.2025 (обновлено: 08:01 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/saratov-2054906666.html
В Саратове при атаке БПЛА повреждены объекты инфраструктуры
В Саратове при атаке БПЛА повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 14.11.2025
В Саратове при атаке БПЛА повреждены объекты инфраструктуры
При налете дрона в Саратове повредилась гражданская инфраструкта, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T06:25:00+03:00
2025-11-14T08:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
саратов
роман бусаргин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036139987_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6e7d8ad9b9f44a3d4a8954a4ae97d4d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036139987_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a2db96414febd7f3ec37e8adaffe764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратов, Роман Бусаргин
В Саратове при атаке БПЛА повреждены объекты инфраструктуры

В Саратове из-за атаки БПЛА повреждены объекты гражданской инфраструктуры

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы
Сотрудники пожарной службы - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 14 ноя — РИА Новости. При налете дрона в Саратове повредилась гражданская инфраструкта, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
"В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы", — написал он.
Угроза атаки объявили в 3:06 ночи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСаратовРоман Бусаргин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала