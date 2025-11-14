https://ria.ru/20251114/sanktsii-2055042879.html
Евросоюз в ближайшие недели подготовит новый пакет санкций против России
Евросоюз в ближайшие недели подготовит новый пакет санкций против России - РИА Новости, 14.11.2025
Евросоюз в ближайшие недели подготовит новый пакет санкций против России
Европейский Союз в ближайшие недели подготовит дополнительный санкционный пакет против Российской Федерации, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе совместной... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T17:11:00+03:00
2025-11-14T17:11:00+03:00
2025-11-14T17:13:00+03:00
в мире
германия
кипр
берлин (город)
фридрих мерц
никос христодулидис
россия
санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511456_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_3f60214275dbbd1b0a8ca422a1fd0dc6.jpg
https://ria.ru/20251113/zapad-2054808579.html
германия
кипр
берлин (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511456_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_6077709ae924f75e45768f247e833cdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, кипр, берлин (город), фридрих мерц, никос христодулидис, россия, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Германия, Кипр, Берлин (город), Фридрих Мерц, Никос Христодулидис, Россия, Санкции, Санкции в отношении России
Евросоюз в ближайшие недели подготовит новый пакет санкций против России
Мерц: ЕС в ближайшие недели подготовит новый пакет санкций против России