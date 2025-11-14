Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз в ближайшие недели подготовит новый пакет санкций против России - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 14.11.2025 (обновлено: 17:13 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/sanktsii-2055042879.html
Евросоюз в ближайшие недели подготовит новый пакет санкций против России
Евросоюз в ближайшие недели подготовит новый пакет санкций против России - РИА Новости, 14.11.2025
Евросоюз в ближайшие недели подготовит новый пакет санкций против России
Европейский Союз в ближайшие недели подготовит дополнительный санкционный пакет против Российской Федерации, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе совместной... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T17:11:00+03:00
2025-11-14T17:13:00+03:00
в мире
германия
кипр
берлин (город)
фридрих мерц
никос христодулидис
россия
санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511456_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_3f60214275dbbd1b0a8ca422a1fd0dc6.jpg
https://ria.ru/20251113/zapad-2054808579.html
германия
кипр
берлин (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511456_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_6077709ae924f75e45768f247e833cdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, кипр, берлин (город), фридрих мерц, никос христодулидис, россия, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Германия, Кипр, Берлин (город), Фридрих Мерц, Никос Христодулидис, Россия, Санкции, Санкции в отношении России
Евросоюз в ближайшие недели подготовит новый пакет санкций против России

Мерц: ЕС в ближайшие недели подготовит новый пакет санкций против России

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 14 ноя - РИА Новости. Европейский Союз в ближайшие недели подготовит дополнительный санкционный пакет против Российской Федерации, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине.
«
"Мы в Европейском союзе подготовим ещё один пакет санкций на ближайшие недели и, соответственно, мы не ослабим наше давление на Россию, а будем поддерживать его и усиливать", - заявил Мерц. Пресс-конференция транслировалась на сайте правительства.
По его словам, в Европе есть уверенность в том, что санкции действуют.
Покупательница в магазине - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Западные санкции не помешают российскому бизнесу, заявили в ТПП
13 ноября, 16:39
 
В миреГерманияКипрБерлин (город)Фридрих МерцНикос ХристодулидисРоссияСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала