Евросоюз в ближайшие недели подготовит новый пакет санкций против России

БЕРЛИН, 14 ноя - РИА Новости. Европейский Союз в ближайшие недели подготовит дополнительный санкционный пакет против Российской Федерации, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине.