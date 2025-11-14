https://ria.ru/20251114/sajt-2055064349.html
Сайт РИА Новости будет доступен и во время ограничений мобильного интернета
Сайт РИА Новости будет доступен и во время ограничений мобильного интернета
Сайт РИА Новости будет доступен и во время ограничений мобильного интернета
Минцифры включило РИА Новости в список доступных при ограничениях связи сайтов