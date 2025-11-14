Рейтинг@Mail.ru
18:42 14.11.2025
Сайт РИА Новости будет доступен и во время ограничений мобильного интернета
Сайт РИА Новости будет доступен и во время ограничений мобильного интернета
Сайт РИА Новости будет доступен и во время ограничений мобильного интернета

Минцифры включило РИА Новости в список доступных при ограничениях связи сайтов

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сайт РИА Новости будет доступен и во время ограничений мобильного интернета, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале.
Минцифры дополнило "белый список" сайтов, доступных и во время ограничений мобильной связи и интернета, в него вошли в том числе ряд СМИ, РЖД и "Туту.ру", Альфа-банк, 2ГИС, такси "Максим", Gismeteo.
«
"СМИ: Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler", - сказано в сообщении.
Так, на первом этапе Минцифры включило в перечень VK, "Oдноклассники", Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы "Яндекса", "Дзен", Rutube, сайт платежной системы "Мир", личные кабинеты операторов связи "Билайн", "Мегафон", МТС, Ростелеком, T2. Также доступ обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.
