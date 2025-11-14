Рейтинг@Mail.ru
Европа соскучилась по русским: наши танцоры выиграли чемпионат мира
14:40 14.11.2025
Европа соскучилась по русским: наши танцоры выиграли чемпионат мира
Европа соскучилась по русским: наши танцоры выиграли чемпионат мира
Анастасия Панина
Европа соскучилась по русским: наши танцоры выиграли чемпионат мира

Иван Решетников и Елизавета Харинова
Анастасия Панина
Спортсмены сборной России по танцевальному спорту вернулись из Нидерландов с золотой медалью чемпионата мира. РИА Новости Спорт рассказывает о славной победе Ивана Решетникова и Елизаветы Хариновой.

"Ребята из Америки и Украины пожали нам руки"

Чемпионы России, бронзовые призеры чемпионата Европы Решетников и Харинова уверенно стали победителями в европейской программе, а финалисты чемпионата России Егор Романюк и Анастасия Пташинская попали в финал и заняли пятое место.
Чемпионат мира наши пары ждали очень долго, еще с ковидных времен. Сначала участие было невозможным из-за ограничений пандемии, потом из-за напряженной международной обстановки. Ехать на мировую арену без возможности открыто представлять Россию танцоры отказывались.
Но в этом году благодаря усилиям Федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла и лично президента Надежды Ерастовой, российские пары вернулись на международный паркет без каких-либо ограничений.
Иван Решетников и Елизавета Харинова
Иван Решетников и Елизавета Харинова
И сразу почувствовали себя на своем месте — не ощутили предвзятости и негатива со стороны иностранных соперников и судей. Даже наоборот.
"Отношение иностранцев к нам было более чем лояльным. Я бы даже сказал, нам с Лизой показалось, что они соскучились по российским парам. Все приветливы, доброжелательны, пожелали удачи. Судейство тоже было по делу, никакой предвзятости. После награждения ребята из Америки, Украины, Англии подошли, поздравили, обняли, пожали руку", — рассказал РИА Новости Решетников.

"Гордость — выступать за Россию"

Пока наши спортсмены не ездили на чемпионаты мира, соперники из других стран тоже стремились прогрессировать. Романюк признается, что у них были некоторые переживания по поводу того, как их будут судить.
"Был достаточно серьезный уровень конкуренции, много сильных пар из разных стран. После перерыва в международных соревнованиях мы не совсем понимали, как будем оценены. Но все сложилось удачно. Наша пара могла быть выше, у нас оказалась одинаковая сумма баллов с парой с четвертого места (Польша), но по дополнительным показателям мы оказались на пятой строчке. Считаем, это хороший результат", - рассказал Романюк.
Егор Романюк и Анастасия Пташинская
Егор Романюк и Анастасия Пташинская
Особенно приятно, что даже за тысячи километров от дома, — Иван и Елизавета представляют Волгоград, Егор и Анастасия — Коломну, — у них была по-настоящему домашняя поддержка болельщиков.
"На финале была большая группа поддержки из России, много пар выступало в юниорских и молодежных категориях, плюс ребята из латиноамериканской программы — все пришли нас поддержать", — поделился Романюк.
Спортсмены искренне благодарны федерации за возможность защищать честь страны на крупных международных турнирах — это вопрос их внутреннего долга и ответственности.
«
"Мы рады, что можем выступать за границей и представлять нашу страну на международной арене. Все это благодаря нашей федерации и в особенности Надежде Викторовне (Ерастовой). Это гордость — выступать за Россию", — заявил Решетников.
Времени на затяжные триумфальные шествия по случаю победы у Ивана и Елизаветы нет: "Мы уже успели вернуться в Россию с чемпионата мира, у нас один выходной, чтобы побыть с родными, провести время с друзьями. Долго отдыхать не получится, уже завтра вернемся к тренировкам — нужно готовиться к Всероссийским соревнованиям в Новосибирске на этой неделе и к Кубку мира в Абу-Даби 12-14 декабря. Как всегда у спортсменов, времени отдыхать и праздновать особо нет — вечер порадовались победе и забыли".
Россия объединила лучших: как Москва провела Кубок мира по бальным танцам
27 октября, 10:03
Россия объединила лучших: как Москва провела Кубок мира по бальным танцам
27 октября, 10:03
 
 
