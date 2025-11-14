Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения для воздушных судов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 14.11.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения для воздушных судов
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения для воздушных судов - РИА Новости, 14.11.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения для воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила в пятницу Росавиация. РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
саратов
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения для воздушных судов

В Саратове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Здание международного аэропорта "Гагарин" в Саратовской области
Здание международного аэропорта Гагарин в Саратовской области
© РИА Новости / Роман Пятаков
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила в пятницу Росавиация.
"Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области
Специальная военная операция на УкраинеСаратовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
