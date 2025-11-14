В аэропорту Саратова ввели временные ограничения для воздушных судов

https://ria.ru/20251114/rossiya-2055092858.html
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила в пятницу Росавиация. РИА Новости, 14.11.2025
саратов
