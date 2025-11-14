Рейтинг@Mail.ru
Архангельская область стала пионером в применении морских беспилотников - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/rossiya-2055085430.html
Архангельская область стала пионером в применении морских беспилотников
Архангельская область стала пионером в применении морских беспилотников - РИА Новости, 14.11.2025
Архангельская область стала пионером в применении морских беспилотников
Уникальный опыт применения морских беспилотных систем в Архангельской области, что в перспективе позволит повысить качество грузовых перевозок и улучшить... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T21:31:00+03:00
2025-11-14T21:31:00+03:00
архангельская область
александр цыбульский
россия
архангельск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25c326dd01bc072a559b79bdf5fa518f.jpg
архангельская область
россия
архангельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97912473e1ba52145636f1698b33495e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельская область, александр цыбульский, россия, архангельск
Архангельская область, Александр Цыбульский, Россия, Архангельск
Архангельская область стала пионером в применении морских беспилотников

Архангельская область стала пионером в применении морских БПЛА

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АРХАНГЕЛЬСК, 14 ноя – РИА Новости. Уникальный опыт применения морских беспилотных систем в Архангельской области, что в перспективе позволит повысить качество грузовых перевозок и улучшить качество жизни жителей региона, стал темой встречи губернатора Александра Цыбульского с министром транспорта РФ Андрея Никитина, сообщила пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что на встрече обсуждались ключевые направления развития транспортного комплекса региона, отмечено, что Архангельская область стала пионером в применении беспилотников.
"Особое внимание уделено развитию морских беспилотных систем. В Архангельской области запустили пилотный проект по применению безэкипажных морских маломерных судов для грузовой логистики", - говорится в сообщении. Цель проекта – проработка возможных сценариев применения, а также определение эффективных решений и оценка экономики новой отрасли. Инициаторами проекта выступают правительство Архангельской области, ЗАО "Си Проект" и АО "Безэкипажная логистика".
"Наш регион стал одним из первых, где начато практическое внедрение безэкипажных маломерных судов в логистике. В июле прошлого года экспериментальный рейс катера "Бриз" подтвердил реальность использования таких технологий в наших условиях", - написал Цыбульский в Telegram-канале.
"Бриз" автономно преодолел около 280 километров маршрута АрхангельскСоловецкие острова. "Это уникальный опыт использования морских беспилотников в северных условиях. В 2026 году планируется запустить в работу два таких катера. Реализация пилотного проекта позволит значительно улучшить грузовые перевозки, особенно в труднодоступных районах Арктики, повысить качество жизни жителей региона", - подчеркнули в пресс-службе правительства области.
Важной темой встречи стал вопрос развития дорожной сети Архангельской области. В 2025 году объем государственной поддержки составил 4,5 миллиарда рублей, а в 2026 году – уже 5,4 миллиарда рублей. Благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни" планируется улучшить нормативное состояние региональных дорог с 33,82% в 2025 году до 47,05% к 2030 году.
В 2026 году завершится капитальный ремонт федеральной трассы М-8 "Холмогоры" на участке 5-14 километры с расширением полос движения.
Внимание уделяется в регионе и автодорожному маршруту Архангельск – Онега, реализация которого предусмотрена поручением президента России. В 2022-2024 годах отремонтировано более 58 километров дороги, сейчас продолжается капитальный ремонт участка Рикасиха – Кянда. Также разработан проект капремонта участка протяженностью 23,2 километра. Планом дорожной деятельности до 2030 года предусмотрено федеральное софинансирование строительства еще 29,4 километра дорожных участков.
 
Архангельская областьАлександр ЦыбульскийРоссияАрхангельск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала