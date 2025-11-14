Архангельская область стала пионером в применении морских беспилотников

АРХАНГЕЛЬСК, 14 ноя – РИА Новости. Уникальный опыт применения морских беспилотных систем в Архангельской области, что в перспективе позволит повысить качество грузовых перевозок и улучшить качество жизни жителей региона, стал темой встречи губернатора Александра Цыбульского с министром транспорта РФ Андрея Никитина, сообщила пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что на встрече обсуждались ключевые направления развития транспортного комплекса региона, отмечено, что Архангельская область стала пионером в применении беспилотников.

"Особое внимание уделено развитию морских беспилотных систем. В Архангельской области запустили пилотный проект по применению безэкипажных морских маломерных судов для грузовой логистики", - говорится в сообщении. Цель проекта – проработка возможных сценариев применения, а также определение эффективных решений и оценка экономики новой отрасли. Инициаторами проекта выступают правительство Архангельской области, ЗАО "Си Проект" и АО "Безэкипажная логистика".

"Наш регион стал одним из первых, где начато практическое внедрение безэкипажных маломерных судов в логистике. В июле прошлого года экспериментальный рейс катера "Бриз" подтвердил реальность использования таких технологий в наших условиях", - написал Цыбульский в Telegram-канале.

"Бриз" автономно преодолел около 280 километров маршрута Архангельск Соловецкие острова . "Это уникальный опыт использования морских беспилотников в северных условиях. В 2026 году планируется запустить в работу два таких катера. Реализация пилотного проекта позволит значительно улучшить грузовые перевозки, особенно в труднодоступных районах Арктики , повысить качество жизни жителей региона", - подчеркнули в пресс-службе правительства области.

Важной темой встречи стал вопрос развития дорожной сети Архангельской области. В 2025 году объем государственной поддержки составил 4,5 миллиарда рублей, а в 2026 году – уже 5,4 миллиарда рублей. Благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни" планируется улучшить нормативное состояние региональных дорог с 33,82% в 2025 году до 47,05% к 2030 году.

В 2026 году завершится капитальный ремонт федеральной трассы М-8 "Холмогоры" на участке 5-14 километры с расширением полос движения.