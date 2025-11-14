Медведев назвал киевский режим гнойником, который скоро будет вскрыт

СИРИУС, 14 ноя - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, говоря о Владимире Зеленском, заявил, что "марионетка еще немножко попляшет", но все равно этот "гнойник" будет вскрыт.