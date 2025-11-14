https://ria.ru/20251114/rossiya-2055082226.html
Медведев назвал киевский режим гнойником, который скоро будет вскрыт
Медведев назвал киевский режим гнойником, который скоро будет вскрыт - РИА Новости, 14.11.2025
Медведев назвал киевский режим гнойником, который скоро будет вскрыт
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, говоря о Владимире Зеленском, заявил, что "марионетка еще немножко... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T21:02:00+03:00
2025-11-14T21:02:00+03:00
2025-11-14T21:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
европа
дмитрий медведев
владимир зеленский
единая россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
https://ria.ru/20251114/rossiya-2055077032.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, дмитрий медведев, владимир зеленский, единая россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Единая Россия, В мире
Медведев назвал киевский режим гнойником, который скоро будет вскрыт
Медведев назвал киевский режим марионеткой и гнойником, который скоро вскроют