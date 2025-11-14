https://ria.ru/20251114/rossiya-2055080464.html
ГП: МУС дал указание вынести заведомо незаконные ордера об аресте россиян
ГП: МУС дал указание вынести заведомо незаконные ордера об аресте россиян - РИА Новости, 14.11.2025
ГП: МУС дал указание вынести заведомо незаконные ордера об аресте россиян
Президиум МУС при отсутствии законных оснований дал указания судьям палаты вынести заведомо незаконные ордера об аресте граждан РФ, сообщили в Генеральной... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T20:44:00+03:00
2025-11-14T20:44:00+03:00
2025-11-14T20:44:00+03:00
россия
международный уголовный суд
в мире
россия
2025
Новости
ru-RU
россия, международный уголовный суд, в мире
Россия, Международный уголовный суд, В мире
ГП: МУС дал указание вынести заведомо незаконные ордера об аресте россиян
ГП: МУС при отсутствии законных оснований выдал ордера на арест россиян