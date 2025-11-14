Рейтинг@Mail.ru
20:44 14.11.2025
россия
международный уголовный суд
в мире
россия
ГП: МУС дал указание вынести заведомо незаконные ордера об аресте россиян

Международный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президиум МУС при отсутствии законных оснований дал указания судьям палаты вынести заведомо незаконные ордера об аресте граждан РФ, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
"Президиум МУС при отсутствии законных оснований дал указания судьям палаты вынести заведомо незаконные ордера об их аресте", - говорится в сообщении.
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Медведев заявил о риске Третьей мировой войны из-за ордеров МУС
24 апреля, 07:55
 
РоссияМеждународный уголовный судВ мире
 
 
