Рейтинг@Mail.ru
HH: почти 235 тысяч соискателей из регионов прошли оценку ИТ-компетенций - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/rossiya-2055079419.html
HH: почти 235 тысяч соискателей из регионов прошли оценку ИТ-компетенций
HH: почти 235 тысяч соискателей из регионов прошли оценку ИТ-компетенций - РИА Новости, 14.11.2025
HH: почти 235 тысяч соискателей из регионов прошли оценку ИТ-компетенций
За пять месяцев существования национальной системы подтверждения ИТ-компетенций, запущенной HeadHunter и Минцифры, свои навыки оценили 367 тысяч человек, почти... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T21:20:00+03:00
2025-11-14T21:20:00+03:00
россия
headhunter
рэу имени г. в. плеханова
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055078877_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_de083a9d49b6ab37e6c989612ae6f207.jpg
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055078877_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_eb9e18454b2eef7bb7e59ea9e624b6c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, headhunter, рэу имени г. в. плеханова, москва
Россия, HeadHunter, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Москва
HH: почти 235 тысяч соискателей из регионов прошли оценку ИТ-компетенций

HeadHunter: около 235 тыс соискателей из регионов прошли оценку ИТ-компетенций

© Фото : Копирайт - пресс-служба HHФорум "Цифровые решения"
Форум Цифровые решения - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Копирайт - пресс-служба HH
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. За пять месяцев существования национальной системы подтверждения ИТ-компетенций, запущенной HeadHunter и Минцифры, свои навыки оценили 367 тысяч человек, почти 235 тысяч человек из них (64%) – соискатели из регионов, сообщил генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков на сессии "Навыкоцентричный рынок: как бизнесу, образованию и государству его развивать в эпоху AI" в рамках форума "Цифровые решения".
При этом успешно подтвердили свои ИТ-навыки 86 тысяч человек. Также Сергиенков отметил, что несмотря на растущую концентрацию ИТ-вакансий в Москве (с 42% до 46%) пул соискателей остается стабильно распределенным по стране: 50% всех специалистов проживают в других регионах.
"Сейчас ИТ-отрасль уходит далеко за границы традиционного ИТ-бизнеса. ИТ-компании формируют только 38% спроса на ИТ-специалистов. Другая часть — это финансовый сектор (10%), розница (7%), услуги для бизнеса (6%), строительство (4%). Это говорит о том, что наша экономика уже находится на продвинутом этапе цифровизации, а ИТ-компетенции глубоко внедрены в бизнес", — приводит пресс-служба HeadHunter слова Сергиенкова.
По его словам, сегмент рынка специалистов, связанный с ИИ, растет экспоненциально на волне генеративных технологий. Но бизнес уже переходит от фазы поверхностных инвестиций в использование инструмента к фазе осмысленного построения устойчивой ИТ-инфраструктуры. Он заметил, что еще больший спрос на новые компетенции будет заметен в 2026 году.
"Соискатели также реагируют на развитие технологии. Навыки, связанные с искусственным интеллектом, указывают в своих резюме на hh.ru уже более 250 тысяч специалистов. Уровень этих компетенций еще предстоит оценить и развивать, но уже сейчас можно заключить, что, как и с другими прорывными технологиями в прошлом, российский потребитель проявляет высокую цифровую гибкость и адаптивность. А это плацдарм для формирования новых устойчивых рынков в нашей стране", – сказал Сергиенков.
Участники сессии подчеркнули повышение значимости навыков специалистов в эпоху генеративного ИИ. Генеральный директор "Магнита" Евгений Случевский рекомендовал использовать гибкие методики оценки компетенций.
"Есть три слоя знаний и умений: фундаментальные знания, знания техники и технологий, слой непосредственно навыков. Все они должны иметь разную гибкость. Фундаментальные знания должны быть "в граните" и жестко сформированные. Знания техники и технологии – например в области GenAI – должны чаще меняться: раз в год обновлять стратегию по ним — разумная идея. А вот навыки должны быть максимально подвижны. Уже сейчас есть предпосылки к неактуальности тех моделей оценки навыков, которые появились всего год назад", — прокомментировал Случевский.
Ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Иван Лобанов отметил динамику и стремительность трансформаций, охватывающих ИТ-индустрию и глобальный рынок труда.
"Именно поэтому мы не просто следуем, а формируем вектор развития, непрерывно модернизируя наши образовательные программы. Это возможно благодаря тесному и стратегическому сотрудничеству с нашими ведущими индустриальными партнерами", — заявил Лобанов.
Он сказал, что имеется острая необходимость в том, чтобы современный бизнес получил реальные механизмы для активного участия в регулировании и формировании профессиональных стандартов.
"Это позволит университетам выпускать не просто дипломированных, но по-настоящему актуальных и бескомпромиссно востребованных специалистов, чьи компетенции идеально соответствуют текущим и будущим запросам рынка. Мы делаем все чтобы каждый наш выпускник был не просто подготовленным, но и обладал передовыми, востребованными и абсолютно актуальными компетенциями, которые мгновенно интегрируют их в самые инновационные проекты и позволяют добиваться выдающихся результатов с первого дня", – отметил ректор РЭУ имени Плеханова.
В пресс-службе HeadHunter напомнили, что Минцифры России и компания продолжают развивать национальную систему подтверждения ИТ-компетенций, созданную как ответ на запрос рынка на прозрачную и понятную проверку навыков соискателей. Благодаря проекту любой гражданин России вне зависимости от уровня образования может на добровольной и безвозмездной основе подтвердить свои ИТ-компетенции и получить официальный сертификат Минцифры России.
 
РоссияHeadHunterРЭУ имени Г. В. ПлехановаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала