HH: почти 235 тысяч соискателей из регионов прошли оценку ИТ-компетенций

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. За пять месяцев существования национальной системы подтверждения ИТ-компетенций, запущенной HeadHunter и Минцифры, свои навыки оценили 367 тысяч человек, почти 235 тысяч человек из них (64%) – соискатели из регионов, сообщил генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков на сессии "Навыкоцентричный рынок: как бизнесу, образованию и государству его развивать в эпоху AI" в рамках форума "Цифровые решения".

При этом успешно подтвердили свои ИТ-навыки 86 тысяч человек. Также Сергиенков отметил, что несмотря на растущую концентрацию ИТ-вакансий в Москве (с 42% до 46%) пул соискателей остается стабильно распределенным по стране: 50% всех специалистов проживают в других регионах.

"Сейчас ИТ-отрасль уходит далеко за границы традиционного ИТ-бизнеса. ИТ-компании формируют только 38% спроса на ИТ-специалистов. Другая часть — это финансовый сектор (10%), розница (7%), услуги для бизнеса (6%), строительство (4%). Это говорит о том, что наша экономика уже находится на продвинутом этапе цифровизации, а ИТ-компетенции глубоко внедрены в бизнес", — приводит пресс-служба HeadHunter слова Сергиенкова.

По его словам, сегмент рынка специалистов, связанный с ИИ, растет экспоненциально на волне генеративных технологий. Но бизнес уже переходит от фазы поверхностных инвестиций в использование инструмента к фазе осмысленного построения устойчивой ИТ-инфраструктуры. Он заметил, что еще больший спрос на новые компетенции будет заметен в 2026 году.

"Соискатели также реагируют на развитие технологии. Навыки, связанные с искусственным интеллектом, указывают в своих резюме на hh.ru уже более 250 тысяч специалистов. Уровень этих компетенций еще предстоит оценить и развивать, но уже сейчас можно заключить, что, как и с другими прорывными технологиями в прошлом, российский потребитель проявляет высокую цифровую гибкость и адаптивность. А это плацдарм для формирования новых устойчивых рынков в нашей стране", – сказал Сергиенков.

Участники сессии подчеркнули повышение значимости навыков специалистов в эпоху генеративного ИИ. Генеральный директор "Магнита" Евгений Случевский рекомендовал использовать гибкие методики оценки компетенций.

"Есть три слоя знаний и умений: фундаментальные знания, знания техники и технологий, слой непосредственно навыков. Все они должны иметь разную гибкость. Фундаментальные знания должны быть "в граните" и жестко сформированные. Знания техники и технологии – например в области GenAI – должны чаще меняться: раз в год обновлять стратегию по ним — разумная идея. А вот навыки должны быть максимально подвижны. Уже сейчас есть предпосылки к неактуальности тех моделей оценки навыков, которые появились всего год назад", — прокомментировал Случевский.

Ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Иван Лобанов отметил динамику и стремительность трансформаций, охватывающих ИТ-индустрию и глобальный рынок труда.

"Именно поэтому мы не просто следуем, а формируем вектор развития, непрерывно модернизируя наши образовательные программы. Это возможно благодаря тесному и стратегическому сотрудничеству с нашими ведущими индустриальными партнерами", — заявил Лобанов.

Он сказал, что имеется острая необходимость в том, чтобы современный бизнес получил реальные механизмы для активного участия в регулировании и формировании профессиональных стандартов.

"Это позволит университетам выпускать не просто дипломированных, но по-настоящему актуальных и бескомпромиссно востребованных специалистов, чьи компетенции идеально соответствуют текущим и будущим запросам рынка. Мы делаем все чтобы каждый наш выпускник был не просто подготовленным, но и обладал передовыми, востребованными и абсолютно актуальными компетенциями, которые мгновенно интегрируют их в самые инновационные проекты и позволяют добиваться выдающихся результатов с первого дня", – отметил ректор РЭУ имени Плеханова.