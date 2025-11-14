https://ria.ru/20251114/rossiya-2055077032.html
Медведев оценил работу движения "За свободу наций"
Результаты работы движения "За свободу наций" неплохие, участники подписали ряд документов, сообщил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.11.2025
общество
дмитрий медведев
единая россия
Медведев оценил работу движения "За свободу наций"
