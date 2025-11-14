Рейтинг@Mail.ru
ВЦИОМ сообщил, что россияне думают об опросах общественного мнения - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/rossiya-2055073063.html
ВЦИОМ сообщил, что россияне думают об опросах общественного мнения
ВЦИОМ сообщил, что россияне думают об опросах общественного мнения - РИА Новости, 14.11.2025
ВЦИОМ сообщил, что россияне думают об опросах общественного мнения
Половина (51%) россиян считают, что опросы общественного мнения помогают властям учитывать мнение людей при принятии важных решений, 38% - придерживаются... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T19:56:00+03:00
2025-11-14T19:56:00+03:00
россия
валерий федоров
вциом
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91603/70/916037027_0:861:6001:4236_1920x0_80_0_0_7b49ef5d25d1cd44e096c61c342ca5eb.jpg
https://ria.ru/20251114/bolshinstvo-2054938590.html
https://ria.ru/20251111/oformlenie-2054177074.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91603/70/916037027_0:0:6001:4500_1920x0_80_0_0_3f0d260b4bd45a241f654652ce949079.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валерий федоров, вциом, общество
Россия, Валерий Федоров, ВЦИОМ, Общество
ВЦИОМ сообщил, что россияне думают об опросах общественного мнения

ВЦИОМ: 51% россиян считают, что опросы помогают властям учитывать мнение людей

© Fotolia / Pavel IgnatovСоциологический опрос
Социологический опрос - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Fotolia / Pavel Ignatov
Социологический опрос. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Половина (51%) россиян считают, что опросы общественного мнения помогают властям учитывать мнение людей при принятии важных решений, 38% - придерживаются противоположного мнения, сообщил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.
В ходе социологического марафона "Вселенная мнений" Федоров рассказал о доверии людей к социологии и привел результаты опроса, приуроченного ко Дню социолога в России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Вчера, 10:46
Он рассказал, что основной проблемой недоверия граждан РФ к опросам является то, что люди сомневаются, что эти результаты повлияют на их дальнейшую жизнь, в частности на решения властей. Так, треть респондентов (38%) не согласны с тем, что опросы общественного мнения помогают властям учитывать мнение людей при принятии важных решений, 51% граждан все же верят в это.
При этом Федоров подчеркнул, что на результаты влияет формулировка утверждения. Так, уже на вопрос, учитывают ли власти мнения людей при принятии важных решений, лишь 43% респондентов согласились с утверждением, тогда как почти половина россиян (46%) ответила, что власти скорее не учитывают.
"На тот же самый по сути вопрос только в чуть-чуть другой формулировке, смотрите, уже результаты совсем другие… Я хотел продемонстрировать, насколько тонкий, насколько чувствительный и насколько небезопасный инструмент - эти социологические исследования. То есть с этим инструментом должны работать профессионалы, которые знают все подводные камни, которые понимают, как за деревьями увидеть лес, которые могут надежно и объективно анализировать и интерпретировать эти данные", - рассказал Федоров.
Он также отметил, что девять из десяти россиян (87%) считают, что опросы общественного мнения нужны, и только 10% полагают, что в них нет необходимости. Большинство (63%) уверены, что опросам можно доверять, каждый пятый (20%) - что нельзя.
"А почему же нам нельзя доверять тогда? Вопрос вопросов. И тут мы должны вспомнить еще один важный фактор, я до сих пор о нем не говорил. Этот фактор связан не с социологами, а с их объектом изучения - с самим обществом, то есть с людьми. Всю нашу информацию мы получаем от вас", - отметил Федоров.
Таким образом, треть респондентов (34%) признают, что люди чаще всего отвечают в опросах неискренне. Тем не менее 49% все же уверяют, что опрошенные чаще говорят то, что думают - искренне.
"Мы должны еще работать, на мой взгляд, и над просвещением людей, над объяснением им многих базовых вещей, без которых опросы, увы, будут бесполезны", - подытожил Федоров.
Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ привел результаты всероссийского телефонного опроса "ВЦИОМ-Спутник", проведенного аналитическим центром 11 августа, 7 сентября и 10 ноября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.
Новогоднее оформление Москвы - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
АЦ ВЦИОМ: новогоднее оформление Москвы привлекает туристов
11 ноября, 13:42
 
РоссияВалерий ФедоровВЦИОМОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала