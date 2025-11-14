ВЦИОМ сообщил, что россияне думают об опросах общественного мнения

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Половина (51%) россиян считают, что опросы общественного мнения помогают властям учитывать мнение людей при принятии важных решений, 38% - придерживаются противоположного мнения, сообщил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

В ходе социологического марафона "Вселенная мнений" Федоров рассказал о доверии людей к социологии и привел результаты опроса, приуроченного ко Дню социолога в России

Он рассказал, что основной проблемой недоверия граждан РФ к опросам является то, что люди сомневаются, что эти результаты повлияют на их дальнейшую жизнь, в частности на решения властей. Так, треть респондентов (38%) не согласны с тем, что опросы общественного мнения помогают властям учитывать мнение людей при принятии важных решений, 51% граждан все же верят в это.

При этом Федоров подчеркнул, что на результаты влияет формулировка утверждения. Так, уже на вопрос, учитывают ли власти мнения людей при принятии важных решений, лишь 43% респондентов согласились с утверждением, тогда как почти половина россиян (46%) ответила, что власти скорее не учитывают.

"На тот же самый по сути вопрос только в чуть-чуть другой формулировке, смотрите, уже результаты совсем другие… Я хотел продемонстрировать, насколько тонкий, насколько чувствительный и насколько небезопасный инструмент - эти социологические исследования. То есть с этим инструментом должны работать профессионалы, которые знают все подводные камни, которые понимают, как за деревьями увидеть лес, которые могут надежно и объективно анализировать и интерпретировать эти данные", - рассказал Федоров.

Он также отметил, что девять из десяти россиян (87%) считают, что опросы общественного мнения нужны, и только 10% полагают, что в них нет необходимости. Большинство (63%) уверены, что опросам можно доверять, каждый пятый (20%) - что нельзя.

"А почему же нам нельзя доверять тогда? Вопрос вопросов. И тут мы должны вспомнить еще один важный фактор, я до сих пор о нем не говорил. Этот фактор связан не с социологами, а с их объектом изучения - с самим обществом, то есть с людьми. Всю нашу информацию мы получаем от вас", - отметил Федоров.

Таким образом, треть респондентов (34%) признают, что люди чаще всего отвечают в опросах неискренне. Тем не менее 49% все же уверяют, что опрошенные чаще говорят то, что думают - искренне.

"Мы должны еще работать, на мой взгляд, и над просвещением людей, над объяснением им многих базовых вещей, без которых опросы, увы, будут бесполезны", - подытожил Федоров.