Миляев принял участие в форуме по научно-техническому развитию
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в пятницу принял участие в шестом Всероссийском форуме "Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства"
2025-11-14T19:43:00+03:00
тульская область
тульская область
дмитрий миляев
московский авиационный институт
россия
тульская область
россия
Новости
ru-RU
Тульская область, Тульская область, Дмитрий Миляев, Московский авиационный институт, Россия
Дмитрий Миляев принял участие в форуме по научно-техническому развитию
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в пятницу принял участие в шестом Всероссийском форуме "Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства", который прошел в Московском авиационном институте, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона поучаствовал в церемонии открытия Второго московского чемпионата по дрон-рейсингу "Пульс неба 2025" и осмотрел выставку проектов конкурса "Я - конструктор будущего".
Также в рамках форума состоялось пленарное заседание "Инженер будущего в эпоху искусственного интеллекта: как обеспечить технологическое лидерство России".
На пленарном заседании Миляев
рассказал об основных направлениях технологического развития. Губернатор отметил, что сегодня в России
растет популярность инженерной профессии. По его словам, одна из приоритетных задач, обозначенных президентом России Владимиром Путиным
, – достижение технологического лидерства.
"Достижение технологического лидерства невозможно без кадрового суверенитета, поэтому наша основная задача - подготовка квалифицированных кадров для промышленности. Тульская область
- индустриальный центр с развитыми сферами ОПК, металлургии, химической отрасли, автомобилестроения. Все эти направления нуждаются в молодых, подготовленных специалистах. Мы с вами сегодня строим вертикаль подготовки от профильных классов в школах, системы "Профессионалитет" до высшего образования, с упором на практикоориентированное обучение", - сказал губернатор.
На заседании также обсудили вопросы развития искусственного интеллекта. Глава региона отметил важность освоения ИИ-технологий специалистами.