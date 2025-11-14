Рейтинг@Mail.ru
Миляев принял участие в форуме по научно-техническому развитию - РИА Новости, 14.11.2025
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
19:43 14.11.2025
Миляев принял участие в форуме по научно-техническому развитию
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в пятницу принял участие в шестом Всероссийском форуме "Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства",... РИА Новости, 14.11.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в пятницу принял участие в шестом Всероссийском форуме "Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства", который прошел в Московском авиационном институте, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона поучаствовал в церемонии открытия Второго московского чемпионата по дрон-рейсингу "Пульс неба 2025" и осмотрел выставку проектов конкурса "Я - конструктор будущего".
Также в рамках форума состоялось пленарное заседание "Инженер будущего в эпоху искусственного интеллекта: как обеспечить технологическое лидерство России".
На пленарном заседании Миляев рассказал об основных направлениях технологического развития. Губернатор отметил, что сегодня в России растет популярность инженерной профессии. По его словам, одна из приоритетных задач, обозначенных президентом России Владимиром Путиным, – достижение технологического лидерства.
"Достижение технологического лидерства невозможно без кадрового суверенитета, поэтому наша основная задача - подготовка квалифицированных кадров для промышленности. Тульская область - индустриальный центр с развитыми сферами ОПК, металлургии, химической отрасли, автомобилестроения. Все эти направления нуждаются в молодых, подготовленных специалистах. Мы с вами сегодня строим вертикаль подготовки от профильных классов в школах, системы "Профессионалитет" до высшего образования, с упором на практикоориентированное обучение", - сказал губернатор.
На заседании также обсудили вопросы развития искусственного интеллекта. Глава региона отметил важность освоения ИИ-технологий специалистами.
 
Тульская область
 
 
