Миляев принял участие в форуме по научно-техническому развитию

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в пятницу принял участие в шестом Всероссийском форуме "Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства", который прошел в Московском авиационном институте, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона поучаствовал в церемонии открытия Второго московского чемпионата по дрон-рейсингу "Пульс неба 2025" и осмотрел выставку проектов конкурса "Я - конструктор будущего".

Также в рамках форума состоялось пленарное заседание "Инженер будущего в эпоху искусственного интеллекта: как обеспечить технологическое лидерство России".

На пленарном заседании Миляев рассказал об основных направлениях технологического развития. Губернатор отметил, что сегодня в России растет популярность инженерной профессии. По его словам, одна из приоритетных задач, обозначенных президентом России Владимиром Путиным , – достижение технологического лидерства.

"Достижение технологического лидерства невозможно без кадрового суверенитета, поэтому наша основная задача - подготовка квалифицированных кадров для промышленности. Тульская область - индустриальный центр с развитыми сферами ОПК, металлургии, химической отрасли, автомобилестроения. Все эти направления нуждаются в молодых, подготовленных специалистах. Мы с вами сегодня строим вертикаль подготовки от профильных классов в школах, системы "Профессионалитет" до высшего образования, с упором на практикоориентированное обучение", - сказал губернатор.