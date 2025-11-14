Рейтинг@Mail.ru
Новгородский губернатор рассказал о ситуации с задержанием Витвицкого - РИА Новости, 14.11.2025
17:06 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/rossiya-2055041106.html
Новгородский губернатор рассказал о ситуации с задержанием Витвицкого
Новгородский губернатор рассказал о ситуации с задержанием Витвицкого - РИА Новости, 14.11.2025
Новгородский губернатор рассказал о ситуации с задержанием Витвицкого
Правительство Новгородской области оказывает содействие правоохранительным органам после задержания бывшего министра сельского хозяйства Виктора Витвицкого,... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T17:06:00+03:00
2025-11-14T17:06:00+03:00
происшествия
новгородская область
россия
александра дронова
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055038126_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_2858943f56a5af0cc44a7e63457bdc4a.jpg
https://ria.ru/20250718/shultsev-2029859762.html
новгородская область
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, новгородская область, россия, александра дронова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новгородская область, Россия, Александра Дронова, Следственный комитет России (СК РФ)
Новгородский губернатор рассказал о ситуации с задержанием Витвицкого

Новгородские власти оказывают содействие после задержания Витвицкого

© СУ СКР по Новгородской областиЗадержание бывшего министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого. Кадр видео
Задержание бывшего министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© СУ СКР по Новгородской области
Задержание бывшего министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого. Кадр видео
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Правительство Новгородской области оказывает содействие правоохранительным органам после задержания бывшего министра сельского хозяйства Виктора Витвицкого, сообщил губернатор региона Александр Дронов.
Как ранее сообщил СК РФ, задержан экс-министр сельского хозяйства Новгородской области, подозреваемый в получении взяток на сумму более 6,5 миллиона рублей.
"В курсе ситуации с бывшим министром сельского хозяйства Новгородской области Виктором Витвицким. Правительство области оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам", - сообщил Дронов в своём Telegram-канале.
Ранее пресс-служба правительства области сообщала, что Витвицкий уволился 10 ноября по собственному желанию.
Зампред правительства Новгородской области Шульцев в московском суде - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Москве арестовали зампреда правительства Новгородской области
18 июля, 10:00
 
ПроисшествияНовгородская областьРоссияАлександра ДроноваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Версия 2023.1 Beta
