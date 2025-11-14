https://ria.ru/20251114/rossiya-2055041106.html
Новгородский губернатор рассказал о ситуации с задержанием Витвицкого
Новгородский губернатор рассказал о ситуации с задержанием Витвицкого
Правительство Новгородской области оказывает содействие правоохранительным органам после задержания бывшего министра сельского хозяйства Виктора Витвицкого,... РИА Новости, 14.11.2025
происшествия
новгородская область
россия
александра дронова
следственный комитет россии (ск рф)
новгородская область
россия
Новгородский губернатор рассказал о ситуации с задержанием Витвицкого
