Хинштейн рассказал о разминировании курских приграничных районов
Хинштейн рассказал о разминировании курских приграничных районов - РИА Новости, 14.11.2025
Хинштейн рассказал о разминировании курских приграничных районов
Более 90 населённых пунктов курского приграничья уже удалось очистить от взрывоопасных предметов, в разминировании действуют и саперы из КНДР, сообщил... РИА Новости, 14.11.2025
Хинштейн рассказал о разминировании курских приграничных районов
Хинштейн: более 90 курских населенных пунктов очистили от врывачатки