Хинштейн рассказал о разминировании курских приграничных районов - РИА Новости, 14.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 14.11.2025 (обновлено: 15:56 14.11.2025)
Хинштейн рассказал о разминировании курских приграничных районов
Хинштейн рассказал о разминировании курских приграничных районов
Более 90 населённых пунктов курского приграничья уже удалось очистить от взрывоопасных предметов, в разминировании действуют и саперы из КНДР, сообщил... РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
кндр (северная корея)
курская область
россия
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
корейская народная армия
кндр (северная корея), курская область, россия, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), корейская народная армия
Специальная военная операция на Украине, КНДР (Северная Корея), Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Корейская народная армия
Хинштейн рассказал о разминировании курских приграничных районов

Хинштейн: более 90 курских населенных пунктов очистили от врывачатки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
КУРСК, 14 ноя - РИА Новости. Более 90 населённых пунктов курского приграничья уже удалось очистить от взрывоопасных предметов, в разминировании действуют и саперы из КНДР, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Разминирование территории — важнейшая задача, без которой не начать восстановление курского приграничья. По поручению президента России на нашей территории развёрнута масштабная группировка разминирования — Инженерные войска ВС РФ, Росгвардия, МЧС, "БАРС-Курск". В её составе действуют и сапёры из КНДР", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в кратчайшие сроки удалось очистить от взрывоопасных предметов более 90 населённых пунктов Курской области.
"И это не считая разминирования прилегающих территорий, дорог, сельхозугодий, лесополос, объектов инфраструктуры и ТЭК — работа ведётся колоссальная. Воины Корейской народной армии играют самую активную роль в разминировании. Как и все куряне, глубоко признателен братскому корейскому народу за помощь в возвращении мирной жизни на нашу землю! Регулярно говорю об этом представителям военного командования КНДР в ходе наших встреч", - добавил глава региона.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Хинштейн рассказал о работе военных строителей из КНДР в Курской области
19 июня, 07:09
 
Специальная военная операция на УкраинеКНДР (Северная Корея)Курская областьРоссияАлександр ХинштейнФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Корейская народная армия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
