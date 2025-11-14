https://ria.ru/20251114/rossiya-2055003037.html
Лихачев отметил сближение позиций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Лихачев отметил сближение позиций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.11.2025
Лихачев отметил сближение позиций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Происходит сближение позиций РФ и МАГАТЭ по оценке ситуации по Запорожской АЭС, заявил заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T15:03:00+03:00
2025-11-14T15:03:00+03:00
2025-11-14T15:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
алексей лихачев
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142775/12/1427751220_0:154:1920:1234_1920x0_80_0_0_297ac6eff970c419b09b54f77198d710.jpg
https://ria.ru/20251114/vsu-2055001700.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142775/12/1427751220_36:0:1885:1387_1920x0_80_0_0_80d502bee9b03c1a348e20ef36d208cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей лихачев, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Происшествия
Лихачев отметил сближение позиций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Лихачев заявил о сближении позиций России и МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС