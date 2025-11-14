Рейтинг@Mail.ru
Лихачев отметил сближение позиций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 14.11.2025 (обновлено: 15:22 14.11.2025)
Лихачев отметил сближение позиций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Лихачев отметил сближение позиций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Происходит сближение позиций РФ и МАГАТЭ по оценке ситуации по Запорожской АЭС, заявил заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 14.11.2025
Лихачев отметил сближение позиций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Лихачев заявил о сближении позиций России и МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС

Запорожская АЭС. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Происходит сближение позиций РФ и МАГАТЭ по оценке ситуации по Запорожской АЭС, заявил заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Если смотреть в горизонте последних и лет, и особенно месяцев, я вижу всё-таки определённое сближение позиций МАГАТЭ и делегации Российской Федерации по самым острым вопросам, связанным с сегодняшним положением дел в Запорожской Атомной Станции", - сказал Лихачев журналистам.
Нововоронежская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС, заявил Лихачев
