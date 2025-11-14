Россия и МАГАТЭ обсудили восстановление внешнего электроснабжения ЗАЭС

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Особое внимание РФ и МАГАТЭ на консультациях в Калининграде уделили вопросу восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС после ремонта двух высоковольтных линий, сообщил "Росатом".

"Особое внимание стороны уделили вопросу восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС после ремонта двух высоковольтных линий электропередачи - "Днепровская" и "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении.