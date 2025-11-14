https://ria.ru/20251114/rossija-2054984448.html
Россия и МАГАТЭ обсудили восстановление внешнего электроснабжения ЗАЭС
Россия и МАГАТЭ обсудили восстановление внешнего электроснабжения ЗАЭС - РИА Новости, 14.11.2025
Россия и МАГАТЭ обсудили восстановление внешнего электроснабжения ЗАЭС
Особое внимание РФ и МАГАТЭ на консультациях в Калининграде уделили вопросу восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС после ремонта двух высоковольтных... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T13:50:00+03:00
2025-11-14T13:50:00+03:00
2025-11-14T13:50:00+03:00
в мире
россия
калининград
рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053525762_0:166:3346:2048_1920x0_80_0_0_b78cce75309c95c12104f1435c9efcbd.jpg
https://ria.ru/20250606/peregovory-2021271443.html
россия
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053525762_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_216357eec3c1188189e685b1dc59f2a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, калининград, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Калининград, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия и МАГАТЭ обсудили восстановление внешнего электроснабжения ЗАЭС
Лихачев и Гросси обсудили восстановление внешнего электроснабжения ЗАЭС