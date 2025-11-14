https://ria.ru/20251114/rossija-2054965998.html
Саперы из КНДР продолжают работать в Курской области, сообщил Песков
Россия высоко ценит помощь КНДР в Курской области, опасная и сложная работа продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.11.2025
