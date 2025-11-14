Россия имеет все ресурсы для развития винной отрасли, заявила Беловол

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россия имеет все необходимые ресурсы для развития винной отрасли, заявила глава Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Жанна Беловол.

"У нас сегодня есть с вами земля, у нас есть сегодня люди, за которых мы отвечаем, которые являются нашими единомышленниками. У нас сегодня есть поддержка государства, у нас есть с вами амбиции", — сказала она в рамках IV Российского винодельческого форума.

Кроме того, у России есть стремление и желание сделать жизнь граждан лучше, создавать шедевры и прославлять страну. Дальнейшим путем отрасли в этом году является консолидация, инвестиции в качество и смелые проекты, отметила Беловол.

У страны сегодня есть все для решения задач, которые стояли перед отраслью, на высочайшем уровне, подчеркнула глава АВВР.

Накануне она заявила, что Ассоциация продолжит работать над качеством вина и посадочного материала для него в ближайшие пять лет.