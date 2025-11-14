Рейтинг@Mail.ru
11:19 14.11.2025 (обновлено: 12:08 14.11.2025)
Россия имеет все ресурсы для развития винной отрасли, заявила Беловол
Россия имеет все необходимые ресурсы для развития винной отрасли, заявила глава Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Жанна Беловол. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T11:19:00+03:00
2025-11-14T12:08:00+03:00
экономика, россия, ассоциация виноградарей и виноделов россии, жанна беловол
Экономика, Россия, Ассоциация виноградарей и виноделов России, Жанна Беловол
Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Жанна Беловол на саммите виноделов в рамках Российского винодельческого форума
Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Жанна Беловол на саммите виноделов в рамках Российского винодельческого форума
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россия имеет все необходимые ресурсы для развития винной отрасли, заявила глава Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Жанна Беловол.
"У нас сегодня есть с вами земля, у нас есть сегодня люди, за которых мы отвечаем, которые являются нашими единомышленниками. У нас сегодня есть поддержка государства, у нас есть с вами амбиции", — сказала она в рамках IV Российского винодельческого форума.
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Член правления АВВР раскрыл, когда российское вино займет большинство рынка
Вчера, 06:55
Кроме того, у России есть стремление и желание сделать жизнь граждан лучше, создавать шедевры и прославлять страну. Дальнейшим путем отрасли в этом году является консолидация, инвестиции в качество и смелые проекты, отметила Беловол.
У страны сегодня есть все для решения задач, которые стояли перед отраслью, на высочайшем уровне, подчеркнула глава АВВР.
Накануне она заявила, что Ассоциация продолжит работать над качеством вина и посадочного материала для него в ближайшие пять лет.
Российский винодельческий форум — крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В этом году он проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает его информационным партнером.
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Минцифры планирует запустить эксперимент по продаже вина на маркетплейсах
Вчера, 01:34
 
ЭкономикаРоссияАссоциация виноградарей и виноделов РоссииЖанна Беловол
 
 
