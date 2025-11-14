https://ria.ru/20251114/rossija-2054944367.html
Россия имеет все ресурсы для развития винной отрасли, заявила Беловол
Россия имеет все ресурсы для развития винной отрасли, заявила Беловол - РИА Новости, 14.11.2025
Россия имеет все ресурсы для развития винной отрасли, заявила Беловол
Россия имеет все необходимые ресурсы для развития винной отрасли, заявила глава Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Жанна Беловол. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T11:19:00+03:00
2025-11-14T11:19:00+03:00
2025-11-14T12:08:00+03:00
экономика
россия
ассоциация виноградарей и виноделов россии
жанна беловол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054870533_0:44:2915:1684_1920x0_80_0_0_8bce9e064edd3f67d8b0714e5a703ef5.jpg
https://ria.ru/20251114/vino-2054910234.html
https://ria.ru/20251114/vino-2054884978.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054870533_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_b46b7e97c4f91f93052c68ca25f92b89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ассоциация виноградарей и виноделов россии, жанна беловол
Экономика, Россия, Ассоциация виноградарей и виноделов России, Жанна Беловол
Россия имеет все ресурсы для развития винной отрасли, заявила Беловол
Беловол заявила, что РФ имеет все нужные ресурсы для развития винной отрасли
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россия имеет все необходимые ресурсы для развития винной отрасли, заявила глава Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Жанна Беловол.
"У нас сегодня есть с вами земля, у нас есть сегодня люди, за которых мы отвечаем, которые являются нашими единомышленниками. У нас сегодня есть поддержка государства, у нас есть с вами амбиции", — сказала она в рамках IV Российского винодельческого форума.
Кроме того, у России
есть стремление и желание сделать жизнь граждан лучше, создавать шедевры и прославлять страну. Дальнейшим путем отрасли в этом году является консолидация, инвестиции в качество и смелые проекты, отметила Беловол.
У страны сегодня есть все для решения задач, которые стояли перед отраслью, на высочайшем уровне, подчеркнула глава АВВР.
Накануне она заявила, что Ассоциация продолжит работать над качеством вина и посадочного материала для него в ближайшие пять лет.
Российский винодельческий форум — крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В этом году он проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает его информационным партнером.