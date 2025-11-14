"Никакого насилия": тренер сборной Португалии об удалении Роналду

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес заявил, что не считает инцидент с получением красной карточки нападающим Криштиану Роналду во время матча отборочного турнира к чемпионату мира актом насилия, назвав эпизод с удалением невезением.