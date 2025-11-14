"Никакого насилия": тренер сборной Португалии об удалении Роналду

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес заявил, что не считает инцидент с получением красной карточки нападающим Криштиану Роналду во время матча отборочного турнира к чемпионату мира актом насилия, назвав эпизод с удалением невезением.
В четверг сборная Португалии в гостях уступила Ирландии (0:2) в матче отборочного этапа на чемпионат мира 2026 года. Во втором тайме капитан португальцев Роналду получил прямую красную карточку за удар локтем в спину соперника после просмотра VAR. Форвард получил первую красную карточку за время выступления за национальную команду (226 матчей).
«
"Конечно, мы говорили (с Роналду). Думаю, такому игроку, как Криштиану, сложно находиться в штрафной. А сегодня он столкнулся с двумя защитниками, которые постоянно находились в физическом контакте. Никакого насилия не было. Он пытался обойти защитника, и ему не повезло из-за VAR. Ракурсы позволяют увидеть, как будто все хуже, чем то, что произошло на самом деле. Это первая красная карточка Роналду за сборную, это невероятно", - цитирует Мартинеса Marca.
Сборная Португалии еще не гарантировала себе выход на чемпионат мира. В последнем матче португальцы 16 ноября примут команду Армении.
