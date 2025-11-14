Рейтинг@Mail.ru
22:42 14.11.2025
В Газе набирает популярность профессия реставратора банкнот
В Газе набирает популярность профессия реставратора банкнот
Блокада сектора Газа обернулась не только дефицитом продовольствия и товаров первой необходимости, но и острой нехваткой наличных денег, что привело к появлению РИА Новости, 14.11.2025
В Газе набирает популярность профессия реставратора банкнот

Из-за нехватки наличных в Газе стала популярной профессия реставратора банкнот

Ситуация в Джебалии. Архивное фото
ГАЗА, 14 ноя - РИА Новости. Блокада сектора Газа обернулась не только дефицитом продовольствия и товаров первой необходимости, но и острой нехваткой наличных денег, что привело к появлению новой профессии - "реставратор старых банкнот". Об особенностях этой специальности корреспонденту РИА Новости рассказали местные жители.
На палестинских территориях нет собственной валюты. Там используются в основном израильские шекели, в меньшей степени доллары США и иорданские динары.
Большинство жителей из-за действующих ограничений не имеют счетов в банках или других возможностей для безналичного расчета, поэтому оплата чаще всего проходит за наличные средства. Но после начала полномасштабной войны между Израилем и ХАМАС поток наличных средств в сектор Газа прекратился из-за ограничений, введенных израильской армией. Самые ходовые купюры в 20 и 100 шекелей постепенно стали "изнашиваться", а возможность поменять их в банках нет.
Сегодня за символическую плату мастер готов вернуть к жизни затертые, порванные купюры, которые торговцы отказываются принимать.
Переехавший из города Бейт-Ханун на севере сектора в город Газу беженец Зейн был вынужден заняться профессией "реставратора" после того, как лично столкнулся с проблемой обмена изношенных банкнот, принимать которые местные торговцы отказывались напрочь. По его словам, износ этих купюр бывает разной степени: некоторые поддаются восстановлению, с другими же ничего нельзя поделать.
«
"Одна из больших проблем в секторе Газа – это бумажные деньги, которые находились в обращении по всему сектору, что привело к их износу. Торговцы не принимают изношенные купюры, а банки не работают, что не позволяет их заменить. Поэтому я и был вынужден заняться ремеслом по восстановлению банкнот", – сказал Зейн РИА Новости.
Его коллега на рынке города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа Ясер Абу Харбид ежедневно пытается спасти бумажные деньги: улучшает внешний вид, удаляет следы разрывов, в попытке сделать их пригодными для обращения.
«
"Я начал заниматься этим ремеслом, когда сам не смог обменять изношенные банкноты... Торговцы не принимали их, что заставило меня задуматься о решении проблемы", – сказал Абу Харбид в разговоре с РИА Новости. По его словам, ремесло он освоил поэтапно: сначала попытался восстановить собственные купюры, и после того как добился успеха, начал помогать братьям, родственникам и соседям.
"Затем это стало для меня профессией: я начал реставрировать изношенные банкноты за символическую плату", - добавил Абу Харбид.
Житель Газы Ясер Аслия рассказал РИА Новости, что вынужден обращаться к мастерам по восстановлению банкнот перед походом на рынок за покупками, поскольку большинство денег в обращении стали слишком изношенными.
"Банки не работают, и людям приходится идти к менялам, чтобы получить наличные за определенный процент, который иногда доходит до 40%. Затем, возможно, придется заплатить еще и за восстановление купюр. Таким образом, люди теряют часть своих денег из-за блокады и закрытия банков", – сказал РИА Новости Аслия.
Параллельно с профессией по восстановлению изношенных банкнот на улицах и рынках Газы появилась скупщики ветхих банкнот.
"Я покупаю у людей ветхие и рваные банкноты - те, которые они не могут обменять. Я продаю эти деньги торговцам. Что они с ними делают? Не знаю, возможно, ждут окончания войны, чтобы обменять их в банках", – рассказал РИА Новости Ахмед аль-Атаут.
Он пояснил, что некоторые сильно испорченные банкноты, которые трудно восстановить, особенно купюры в 20 шекелей, могут покупаться владельцами лотков по восстановлению денег в качестве "запчастей" для использования при восстановлении других купюр.
