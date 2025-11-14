Билайн, GlowByte и Data Sapience создадут ИИ-решения для бизнеса и медицины

"Наше сотрудничество с GlowByte и Data Sapience – это шаг к формированию новой индустрии прикладного искусственного интеллекта в России. Мы объединяем технологии и экспертизу, чтобы создавать решения, которые работают здесь и сейчас: от умных инструментов для врачей до платформ, меняющих подход к управлению бизнесом. Нам важно, чтобы ИИ был реальным технологическим активом для страны с пользой для её граждан", – приводит пресс-служба слова директора по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна Константина Романова.

В основе новых решений – платформа аналитики данных, машинного обучения Kolmogorov AI* вендора Data Sapience и технологические компетенции Билайна по созданию передовых ИИ-моделей для патоморфологии и ИИ-агентов для медицины. Ожидается, что результатом работы нового альянса станут решения, способные повысить эффективность процессов в бизнесе и здравоохранении на национальном уровне.

В первом направлении компании планируют представить передовые ИИ-продукты для медицины. Среди ключевых решений — системы предиктивной аналитики и ранней диагностики заболеваний, интеллектуальные ассистенты для врачей, а также персонализированные сервисы для управления здоровьем пациентов. Для формирования единой цифровой среды будет протестирована возможность интеграции с государственными информационными системами — ЕГИСЗ, МЭЛ, ФРМП, а также с современным медицинским оборудованием. Запуск пилотных проектов планируется совместно с ведущими медицинскими учреждениями и научными центрами страны.

Во втором направлении партнеры объединят усилия для создания комплексного решения "ИИ-трансформация под ключ". Предполагается, что оно позволит компаниям эффективно внедрять технологии искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы — от диагностики и стратегического планирования до разработки, развертывания и интеграции ИИ-решений. Для достижения целей партнерства предусмотрено формирование кросс-функциональных команд, внедрение единой системы KPI (ключевых показателей эффективности) и развитие библиотеки успешных кейсов, которая станет основой для отраслевых решений.

"Мы живем в эпоху искусственного интеллекта. Решения на основе ИИ уже применяются во всех сферах и демонстрируют впечатляющие результаты. Компании GlowByte, Билайн Big Data & AI и Data Sapience объединяют экспертизу и технологии, чтобы сделать ИИ-агентов мощными инструментами и надежными помощниками для бизнеса, включая такие сложные области, как медицина и здравоохранение. Наше трехстороннее партнерство открывает широкие возможности для комплексной ИИ-трансформации бизнеса клиентов. GlowByte обеспечивает разработку и реализацию дорожных карт ИИ-инициатив, Data Sapience предоставляет технологическую платформу Kolmogorov AI – фабрику ИИ-агентов, а Билайн Big Data & AI предлагает инфраструктуру, экосистему и технологическую экспертизу для масштабирования решений. Такой союз не исключает реализацию отдельных ИИ-проектов, но становится мощным драйвером развития и цифрового прорыва в любой отрасли", – сообщил член правления группы компаний "ГлоуБайт" Андрей Долгунин.