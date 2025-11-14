В Севастополе будут судить женщину, напоившую сына пивом из банки

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Правоохранители установили личность женщины, давшей двухлетнему сыну выпить из пивной банки, ей грозит уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, правоохранители выявили видеоматериалы, где молодая мать дает ребенку пить из пивной банки и привлекает его к курению неизвестного вещества. Свои действия она сопровождает комментариями с нецензурной бранью.
"Полицейские установили личность участницы видеозаписи и ее место проживания. Выяснилось, что 20-летняя местная жительница состояла на профилактическом учете, будучи несовершеннолетней. Когда сотрудники полиции приехали к ней домой, девушка имела внешние признаки опьянения. Она рассказала, что накануне употребляла наркотические средства, но не признала, что вовлекала своего двухлетнего сына в употребление алкоголя, табака и наркотиков", - написала Волк в Telegram-канале.
По ее словам, отец малыша не принимает участия в его воспитании.
"Мальчик изъят из семьи и помещен в государственное учреждение "Дом ребенка". По факту возможного вовлечения малолетнего в употребление наркотиков и алкоголя сотрудниками полиции проводится проверка", - подчеркнула Волк.
По ее словам, в действиях матери могут усматриваться признаки преступлений, предусмотренных статьями №156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и №230 (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК РФ.
Проверка о вероятном вовлечении малолетнего ребенка в употребление алкоголя и курение неизвестных веществ также проводится прокуратурой Севастополя.
Устанавливаются обстоятельства происшествия, условия жизни и воспитания ребенка, состояние его здоровья, говорится в сообщении.
