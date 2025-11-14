Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе будут судить женщину, напоившую сына пивом из банки - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/rebenok-2055070730.html
В Севастополе будут судить женщину, напоившую сына пивом из банки
В Севастополе будут судить женщину, напоившую сына пивом из банки - РИА Новости, 14.11.2025
В Севастополе будут судить женщину, напоившую сына пивом из банки
Правоохранители установили личность женщины, давшей двухлетнему сыну выпить из пивной банки, ей грозит уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T19:32:00+03:00
2025-11-14T19:32:00+03:00
происшествия
россия
севастополь
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
https://ria.ru/20250522/kazan-2018494082.html
https://ria.ru/20250411/ufa-2010639617.html
https://ria.ru/20250415/peterburg-2011473529.html
россия
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, севастополь, ирина волк
Происшествия, Россия, Севастополь, Ирина Волк
В Севастополе будут судить женщину, напоившую сына пивом из банки

В Севастополе мать дала двухлетнему сыну выпить из пивной банки, ей грозит дело

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Правоохранители установили личность женщины, давшей двухлетнему сыну выпить из пивной банки, ей грозит уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, правоохранители выявили видеоматериалы, где молодая мать дает ребенку пить из пивной банки и привлекает его к курению неизвестного вещества. Свои действия она сопровождает комментариями с нецензурной бранью.
Сотрудники полиции стоят у двери квартиры - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Казани у матери изъяли шестилетнюю дочь-маугли
22 мая, 16:50
«

"Полицейские установили личность участницы видеозаписи и ее место проживания. Выяснилось, что 20-летняя местная жительница состояла на профилактическом учете, будучи несовершеннолетней. Когда сотрудники полиции приехали к ней домой, девушка имела внешние признаки опьянения. Она рассказала, что накануне употребляла наркотические средства, но не признала, что вовлекала своего двухлетнего сына в употребление алкоголя, табака и наркотиков", - написала Волк в Telegram-канале.

По ее словам, отец малыша не принимает участия в его воспитании.
"Мальчик изъят из семьи и помещен в государственное учреждение "Дом ребенка". По факту возможного вовлечения малолетнего в употребление наркотиков и алкоголя сотрудниками полиции проводится проверка", - подчеркнула Волк.
По ее словам, в действиях матери могут усматриваться признаки преступлений, предусмотренных статьями №156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и №230 (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК РФ.
Капельница - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В Уфе годовалый ребенок проглотил пакетик с наркотиками
11 апреля, 10:03
Проверка о вероятном вовлечении малолетнего ребенка в употребление алкоголя и курение неизвестных веществ также проводится прокуратурой Севастополя.
Устанавливаются обстоятельства происшествия, условия жизни и воспитания ребенка, состояние его здоровья, говорится в сообщении.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Ленинградской области мать выгнала троих детей жить в бане
15 апреля, 23:14
 
ПроисшествияРоссияСевастопольИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала