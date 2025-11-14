В Севастополе будут судить женщину, напоившую сына пивом из банки

«

"Полицейские установили личность участницы видеозаписи и ее место проживания. Выяснилось, что 20-летняя местная жительница состояла на профилактическом учете, будучи несовершеннолетней. Когда сотрудники полиции приехали к ней домой, девушка имела внешние признаки опьянения. Она рассказала, что накануне употребляла наркотические средства, но не признала, что вовлекала своего двухлетнего сына в употребление алкоголя, табака и наркотиков", - написала Волк в Telegram-канале.