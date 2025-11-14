Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске после атаки ВСУ развернули два ПВР - РИА Новости, 14.11.2025
10:45 14.11.2025 (обновлено: 11:15 14.11.2025)
В Новороссийске после атаки ВСУ развернули два ПВР
В Новороссийске после атаки ВСУ развернули два ПВР - РИА Новости, 14.11.2025
В Новороссийске после атаки ВСУ развернули два ПВР
Два ПВР развернуты в Новороссийске после атаки ВСУ на город, пострадавшим в результате атаки окажут необходимую помощь, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 14.11.2025
2025
Новости
В Новороссийске после атаки ВСУ развернули два ПВР

Кравченко: пострадавшим при атаке ВСУ на Новороссийск окажут необходимую помощь

Последствия атаки БПЛА ВСУ в Новороссийске 14 нояборя 2025
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Новороссийске 14 нояборя 2025 - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : пресс-служба главы муниципального образования город-герой Новороссийск
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Новороссийске 14 нояборя 2025
КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Два ПВР развернуты в Новороссийске после атаки ВСУ на город, пострадавшим в результате атаки окажут необходимую помощь, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"Всем пострадавшим в результате атаки обязательно окажем необходимую помощь. Сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки. Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб… На базе школы №29 и ТЭЛ развернуты пункты временного размещения", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил утром в пятницу, что ночью регион подвергся массированной атаке ВСУ, больше всего пострадал Новороссийск. Обломки БПЛА повредили резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе "Шесхарис". Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушили, пострадавших нет.
Кроме того, обломки БПЛА в городе повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных. Один человек ранен, сейчас он госпитализирован. При атаке беспилотников повреждено одно из гражданских судов в порту Новороссийска, пострадали три человека из экипажа корабля. В городе повреждены придомовые территории по нескольким адресам, береговые сооружения.
Кондратьев рассказал о ночной атаке ВСУ на Кубань
© 2025 МИА «Россия сегодня»
