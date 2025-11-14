В Новороссийске после атаки ВСУ развернули два ПВР

КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Два ПВР развернуты в Новороссийске после атаки ВСУ на город, пострадавшим в результате атаки окажут необходимую помощь, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"Всем пострадавшим в результате атаки обязательно окажем необходимую помощь. Сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки. Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб… На базе школы №29 и ТЭЛ развернуты пункты временного размещения", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил утром в пятницу, что ночью регион подвергся массированной атаке ВСУ, больше всего пострадал Новороссийск. Обломки БПЛА повредили резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе "Шесхарис". Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушили, пострадавших нет.
Кроме того, обломки БПЛА в городе повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных. Один человек ранен, сейчас он госпитализирован. При атаке беспилотников повреждено одно из гражданских судов в порту Новороссийска, пострадали три человека из экипажа корабля. В городе повреждены придомовые территории по нескольким адресам, береговые сооружения.