ПВО за неделю сбила 9 авиабомб, 17 снарядов HIMARS и 1173 дронов ВСУ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Средства ПВО за неделю в ходе СВО сбили девять управляемых авиабомб, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 1173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 96549 беспилотных летательных аппаратов, 636 зенитных ракетных комплексов, 26020 танков и других боевых бронированных машин, 1611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31286 орудий полевой артиллерии и минометов, 46649 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в ведомстве.