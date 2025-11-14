Рейтинг@Mail.ru
ПВО за неделю сбила 9 авиабомб, 17 снарядов HIMARS и 1173 дронов ВСУ - РИА Новости, 14.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 14.11.2025
ПВО за неделю сбила 9 авиабомб, 17 снарядов HIMARS и 1173 дронов ВСУ
ПВО за неделю сбила 9 авиабомб, 17 снарядов HIMARS и 1173 дронов ВСУ - РИА Новости, 14.11.2025
ПВО за неделю сбила 9 авиабомб, 17 снарядов HIMARS и 1173 дронов ВСУ
Средства ПВО за неделю в ходе СВО сбили девять управляемых авиабомб, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 1173 беспилотных летательных... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T12:45:00+03:00
2025-11-14T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
ПВО за неделю сбила 9 авиабомб, 17 снарядов HIMARS и 1173 дронов ВСУ

МО РФ: силы ПВО за неделю сбили 9 авиабомб, 17 снарядов HIMARS и 1173 дронов ВСУ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Средства ПВО за неделю в ходе СВО сбили девять управляемых авиабомб, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 1173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 1173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 96549 беспилотных летательных аппаратов, 636 зенитных ракетных комплексов, 26020 танков и других боевых бронированных машин, 1611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31286 орудий полевой артиллерии и минометов, 46649 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в ведомстве.
