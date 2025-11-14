Рейтинг@Mail.ru
14.11.2025
19:17 14.11.2025
Путин дал поручение по реализации Стратегии безопасности дорожного движения
Путин дал поручение по реализации Стратегии безопасности дорожного движения
Президент России Владимир Путин поручил кабмину в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного... РИА Новости, 14.11.2025
россия, владимир путин, общество, правительство рф
Россия, Владимир Путин, Общество, Правительство РФ
Путин дал поручение по реализации Стратегии безопасности дорожного движения

Мужчина переходит дорогу на одной из улиц Москвы
Мужчина переходит дорогу на одной из улиц Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
«
"Правительству Российской Федерации в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в документе.
РоссияВладимир ПутинОбществоПравительство РФ
 
 
