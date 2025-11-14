https://ria.ru/20251114/putin-2055069586.html
Путин дал поручение по реализации Стратегии безопасности дорожного движения
Президент России Владимир Путин поручил кабмину в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного... РИА Новости, 14.11.2025
Правительство утвердит план реализации Стратегии безопасности дорожного движения