Путин наградил главу Всероссийской федерации волейбола орденом Почета
Путин наградил главу Всероссийской федерации волейбола орденом Почета
2025-11-14T16:11:00+03:00
спорт, станислав шевченко, всероссийская федерация волейбола (вфв)
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил главу Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислава Шевченко орденом Почета, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе отмечается, что функционер награжден за заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.
Шевченко 55 лет. Он работает в ВФВ с 2005 года, в 2010 году был избран президентом федерации.