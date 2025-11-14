Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил главу Всероссийской федерации волейбола орденом Почета - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
16:11 14.11.2025 (обновлено: 16:29 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/putin-2055020839.html
Путин наградил главу Всероссийской федерации волейбола орденом Почета
Путин наградил главу Всероссийской федерации волейбола орденом Почета - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Путин наградил главу Всероссийской федерации волейбола орденом Почета
Президент РФ Владимир Путин наградил главу Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислава Шевченко орденом Почета, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T16:11:00+03:00
2025-11-14T16:29:00+03:00
волейбол
спорт
станислав шевченко
всероссийская федерация волейбола (вфв)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139974/35/1399743582_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_10029385beac7bac868142876276c508.jpg
/20250717/putin-2029809440.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139974/35/1399743582_8:0:2737:2047_1920x0_80_0_0_2a542d7523dd671795cb2db5540380c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, станислав шевченко, всероссийская федерация волейбола (вфв)
Волейбол, Спорт, Станислав Шевченко, Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)
Путин наградил главу Всероссийской федерации волейбола орденом Почета

Путин вручил орден Почета главе Всероссийской федерации волейбола Шевченко

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтанислав Шевченко
Станислав Шевченко - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Станислав Шевченко. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил главу Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислава Шевченко орденом Почета, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе отмечается, что функционер награжден за заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.
Шевченко 55 лет. Он работает в ВФВ с 2005 года, в 2010 году был избран президентом федерации.
Елена Година - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Путин наградил волейболистку Годину
17 июля, 21:25
 
ВолейболСпортСтанислав ШевченкоВсероссийская федерация волейбола (ВФВ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала