Производитель "ТА-ИТ" из Татарстана и китайская Genew будут сотрудничать

КАЗАНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Российский производитель телекоммуникационного и ИТ-оборудования "ТА-ИТ" организует локальное производство продукции китайской Genew на базе производственных мощностей в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики.

Глава Татарстана Рустам Минниханов находится в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проходят его встречи с руководством отдельных китайских провинций и промышленных компаний. В частности он посетил одно из высокотехнологичных предприятий Китая - компанию Shenzhen Genew Co., Ltd., специализирующуюся на разработке базового коммуникационного оборудования и комплексных цифровых решений.

Минниханову рассказали о структуре компании и направлениях ее деятельности.

"В завершении посещения состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между российским производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования "ТА-ИТ" и поставщиком комплексных решений спутниковой связи Genew Technology Co., Ltd.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно установленным договоренностям компания "ТА-ИТ" организует локальное производство продукции Genew на базе своих производственных мощностей и поможет международной компании с выходом на российский рынок. Технологическое контрактное производство будет способствовать международному сотрудничеству, развитию телекоммуникационной отрасли и закрытию потребностей рынка сетевого оборудования.

ООО "ТА-ИТ" - российское предприятие по производству телекоммуникационного и ИТ-оборудования, является резидентом особой экономической зоны "Иннополис" в Татарстане. Офисы компании находятся в Казани, Иннополисе и Москве. Завод располагается на территории технопарка в сфере высоких технологий "ИнноПарк" (Иннополис). Площадь производственной площадки составляет более 2 тысяч квадратных метров. "ТА-ИТ" использует современное производственное оборудование, позволяющее выпускать до 100 тысяч устройств в год. В линейках коммутаторов - доступа, агрегации и ядра - реализуются технологические решения коммутации.