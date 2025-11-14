Рейтинг@Mail.ru
Производитель "ТА-ИТ" из Татарстана и китайская Genew будут сотрудничать - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
17:56 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/proizvodstvo-2055055164.html
Производитель "ТА-ИТ" из Татарстана и китайская Genew будут сотрудничать
Производитель "ТА-ИТ" из Татарстана и китайская Genew будут сотрудничать - РИА Новости, 14.11.2025
Производитель "ТА-ИТ" из Татарстана и китайская Genew будут сотрудничать
Российский производитель телекоммуникационного и ИТ-оборудования "ТА-ИТ" организует локальное производство продукции китайской Genew на базе производственных... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T17:56:00+03:00
2025-11-14T17:56:00+03:00
республика татарстан
китай
иннополис (татарстан)
рустам минниханов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974775977_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_8ad2d5effdbe0f3696de43802811b2b6.jpg
https://ria.ru/20251113/avto-2054844652.html
китай
иннополис (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974775977_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_655e434dcf7e58dea56495cce6fd94ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, иннополис (татарстан), рустам минниханов
Республика Татарстан, Китай, Иннополис (Татарстан), Рустам Минниханов
Производитель "ТА-ИТ" из Татарстана и китайская Genew будут сотрудничать

Производитель "ТА-ИТ" организует производство продукции Genew в Татарстане

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВид на Казань
Вид на Казань - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Вид на Казань. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Российский производитель телекоммуникационного и ИТ-оборудования "ТА-ИТ" организует локальное производство продукции китайской Genew на базе производственных мощностей в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Татарстана Рустам Минниханов находится в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проходят его встречи с руководством отдельных китайских провинций и промышленных компаний. В частности он посетил одно из высокотехнологичных предприятий Китая - компанию Shenzhen Genew Co., Ltd., специализирующуюся на разработке базового коммуникационного оборудования и комплексных цифровых решений.
Минниханову рассказали о структуре компании и направлениях ее деятельности.
"В завершении посещения состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между российским производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования "ТА-ИТ" и поставщиком комплексных решений спутниковой связи Genew Technology Co., Ltd.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно установленным договоренностям компания "ТА-ИТ" организует локальное производство продукции Genew на базе своих производственных мощностей и поможет международной компании с выходом на российский рынок. Технологическое контрактное производство будет способствовать международному сотрудничеству, развитию телекоммуникационной отрасли и закрытию потребностей рынка сетевого оборудования.
ООО "ТА-ИТ" - российское предприятие по производству телекоммуникационного и ИТ-оборудования, является резидентом особой экономической зоны "Иннополис" в Татарстане. Офисы компании находятся в Казани, Иннополисе и Москве. Завод располагается на территории технопарка в сфере высоких технологий "ИнноПарк" (Иннополис). Площадь производственной площадки составляет более 2 тысяч квадратных метров. "ТА-ИТ" использует современное производственное оборудование, позволяющее выпускать до 100 тысяч устройств в год. В линейках коммутаторов - доступа, агрегации и ядра - реализуются технологические решения коммутации.
Genew Technologies Co. Ltd, основанная в 2005 году, является глобальным поставщиком телекоммуникационных инфраструктур, предлагающим инновационные телекоммуникационные решения класса перевозчика для ядра сети, широкополосного доступа и критичных коммуникаций. Штаб-квартира компании находится в Китае, филиалы расположены на Филиппинах, в Индии, Японии, Испании и ОАЭ.
Автомобили у официального дилерского центра Chery - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Chery рассматривает Татарстан в качестве площадки для сотрудничества
13 ноября, 18:59
 
Республика ТатарстанКитайИннополис (Татарстан)Рустам Минниханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала