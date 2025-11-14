https://ria.ru/20251114/proekty-2054970878.html
Чибис предложил инициативы по развитию российских проектов на Шпицбергене
МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Мурманская область поддерживает российские проекты на Шпицбергене, здесь можно создать базу для обслуживания российского рыбопромыслового флота и развивать партнерство в сфере науки, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
Чибис сообщил, что на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера — полпреда в ДФО Юрия Трутнева предложил две инициативы, которые открывают новые возможности для Мурманской области и российских проектов на Шпицбергене.
"База для обслуживания российского рыбопромыслового флота на архипелаге. Воды вокруг Шпицбергена — экономически важный район для российского рыболовства и особенно для мурманских компаний. База позволит обслуживать суда, поддерживать отрасль и обеспечивать стабильную работу рыбаков", - написал Чибис в своем Telegram-канале.
Кроме того, Чибис выдвинул инициативу партнерства Мурманского арктического университета с новым Международным научно-образовательным центром на Шпицбергене. Глава региона напомнил, что в кольском Заполярье уже есть мощная научная база: Кольский научный центр РАН, Мурманский морской биологический институт и другие ведущие организации. Кроме того, в Мурманске идет работа над созданием кампуса мирового уровня на базе МАУ, чтобы готовить кадры для работы в Арктике. "Создание центра открывает перспективы для сотрудничества и объединения усилий", - подчеркнул Чибис.
По его мнению, Мурманская область уже играет ключевую роль в российском присутствии на Шпицбергене благодаря выгодному географическому положению, портовым возможностям, экономическому сотрудничеству и научным исследованиям. Через порт Мурманск обеспечивается поставка топлива, продовольствия, оборудования и персонала для российских поселений на архипелаге.
"Мы будем оказывать всю необходимую поддержку, чтобы и новые проекты на Шпицбергене успешно работали и приносили пользу стране", - резюмировал губернатор.