Жительнице Приморья, притворявшейся беременной, дали пять лет колонии

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Суд назначил пять лет колонии жительнице Приморья, которая притворялась беременной, демонстрируя всем накладной живот и отправляя бывшему сожителю скачанные в интернете фото ребенка, в итоге получив от мужчины свыше 1 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В феврале прокуратура сообщала, что жительница села Хороль 1988 года рождения из чувства обиды за расставание солгала бывшему сожителю, который ушел в морской рейс, что беременна, демонстрировала всем накладной живот и отправляла мужчине скачанные из интернета фото ребенка, требуя денег. Добросовестный "отец" перевел на содержание несуществующего ребенка почти 1 миллион рублей. Обман вскрылся, и правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". Источник в правоохранительных органах рассказывал РИА Новости, что у фигурантки есть двое детей от разных мужчин.

"Суд признал ее виновной по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд применил отсрочку от отбывания наказания в связи с наличием у нее ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. С подсудимой взыскано в пользу потерпевшего в счет возмещения ущерба 1 476 931,22 рубля", - говорится в сообщении.

В судебном заседании подсудимая вину признала. Приговор вступил в законную силу.

По данным суда, раньше женщина несколько месяцев жила с потерпевшим, и тогда мужчина содержал подсудимую и её детей от предыдущих браков. Но семейная жизнь не задалась, и потерпевший сообщил женщине о расставании. Та, не желая оставаться без источника дохода, сообщила мужчине, что беременна. На протяжении девяти месяцев она поддерживала легенду о своей лжебеременности, и бывший сожитель перевел ей 1 133 000 рублей.