Рейтинг@Mail.ru
Жительнице Приморья, притворявшейся беременной, дали пять лет колонии - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/primore-2054932339.html
Жительнице Приморья, притворявшейся беременной, дали пять лет колонии
Жительнице Приморья, притворявшейся беременной, дали пять лет колонии - РИА Новости, 14.11.2025
Жительнице Приморья, притворявшейся беременной, дали пять лет колонии
Суд назначил пять лет колонии жительнице Приморья, которая притворялась беременной, демонстрируя всем накладной живот и отправляя бывшему сожителю скачанные в... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T10:16:00+03:00
2025-11-14T10:16:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20251031/bloger-2052202030.html
https://ria.ru/20250627/aferist-2025868022.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Жительнице Приморья, притворявшейся беременной, дали пять лет колонии

Суд дал 5 лет жительнице Приморья, получившей обманом млн руб у мужчины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Суд назначил пять лет колонии жительнице Приморья, которая притворялась беременной, демонстрируя всем накладной живот и отправляя бывшему сожителю скачанные в интернете фото ребенка, в итоге получив от мужчины свыше 1 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
В феврале прокуратура сообщала, что жительница села Хороль 1988 года рождения из чувства обиды за расставание солгала бывшему сожителю, который ушел в морской рейс, что беременна, демонстрировала всем накладной живот и отправляла мужчине скачанные из интернета фото ребенка, требуя денег. Добросовестный "отец" перевел на содержание несуществующего ребенка почти 1 миллион рублей. Обман вскрылся, и правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". Источник в правоохранительных органах рассказывал РИА Новости, что у фигурантки есть двое детей от разных мужчин.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Суд в Петербурге отправил под домашний арест обманывавшего детей блогера
31 октября, 20:27
"Суд признал ее виновной по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд применил отсрочку от отбывания наказания в связи с наличием у нее ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. С подсудимой взыскано в пользу потерпевшего в счет возмещения ущерба 1 476 931,22 рубля", - говорится в сообщении.
В судебном заседании подсудимая вину признала. Приговор вступил в законную силу.
По данным суда, раньше женщина несколько месяцев жила с потерпевшим, и тогда мужчина содержал подсудимую и её детей от предыдущих браков. Но семейная жизнь не задалась, и потерпевший сообщил женщине о расставании. Та, не желая оставаться без источника дохода, сообщила мужчине, что беременна. На протяжении девяти месяцев она поддерживала легенду о своей лжебеременности, и бывший сожитель перевел ей 1 133 000 рублей.
"Кроме того, подсудимая посредством сотового телефона, злоупотребляя доверием, под предлогом временного использования убедила потерпевшего передать ей принадлежащий ему мини-экскаватор стоимостью 344 181,22 рубля, который впоследствии продала", - отмечает пресс-служба.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Хабаровске будут судить иностранного афериста, обманувшего россиян
27 июня, 16:22
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала