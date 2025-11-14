https://ria.ru/20251114/prigovor-2054941489.html
Жителю Керчи вынесли приговор за передачу данных о ПВО разведке Украины
Жителю Керчи вынесли приговор за передачу данных о ПВО разведке Украины
Житель Керчи получил 14 лет колонии за передачу военной разведке Украины данных о местах расположения ПВО и военных объектов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.11.2025
