Жителю Керчи вынесли приговор за передачу данных о ПВО разведке Украины - РИА Новости, 14.11.2025
11:08 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/prigovor-2054941489.html
Жителю Керчи вынесли приговор за передачу данных о ПВО разведке Украины
Жителю Керчи вынесли приговор за передачу данных о ПВО разведке Украины - РИА Новости, 14.11.2025
Жителю Керчи вынесли приговор за передачу данных о ПВО разведке Украины
Житель Керчи получил 14 лет колонии за передачу военной разведке Украины данных о местах расположения ПВО и военных объектов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T11:08:00+03:00
2025-11-14T11:08:00+03:00
происшествия
керчь
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg
https://ria.ru/20251114/fsb-2054913491.html
керчь
украина
россия
происшествия, керчь, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
Происшествия, Керчь, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
Жителю Керчи вынесли приговор за передачу данных о ПВО разведке Украины

Житель Керчи получил 14 лет колонии за передачу разведке Украины данных о ПВО

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Житель Керчи получил 14 лет колонии за передачу военной разведке Украины данных о местах расположения ПВО и военных объектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.
Решение вынес Верховный суд Крыма.
"Суд признал жителя города Керчи, 2003 года рождения, задержанного сотрудниками УФСБ за госизмену, виновным в предъявленном обвинении и приговорил к 14 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в управлении.
По данным ведомства, фигурант установил контакт с главным управлением разведки минобороны Украины и через мессенджер Telegram передал данные о местах расположения ПВО и сведения о других военных объектах на территории полуострова.
Мужчина проходил по статье 275 УК РФ "Госизмена".
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц
Вчера, 07:48
 
ПроисшествияКерчьУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Telegram
 
 
