10:42 14.11.2025 (обновлено: 15:05 14.11.2025)
Суд вынес заочный приговор иноагенту Ладе-Русь*
Нефтегорский районный суд Самарской области заочно назначил 8 лет колонии объявленной в розыск иноагенту Светлане Ладе-Русь (Пеуновой)* по делу о мошенничестве, РИА Новости, 14.11.2025
россия, самарская область, происшествия, нефтегорский район
Россия, Самарская область, Происшествия, Нефтегорский район
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Нефтегорский районный суд Самарской области заочно назначил 8 лет колонии объявленной в розыск иноагенту Светлане Ладе-Русь (Пеуновой)* по делу о мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью и создании организации, посягающей на личность и права граждан, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
"Нефтегорский районный суд Самарской области заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении Светланы Лады-Русь (Пеуновой)*. Она признана виновной по части 1 и части 2 статьи 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), части 3 и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Суд ... назначил виновной наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Суд установил, что Лада-Русь* в 2012 и в 2016 годах учредила некоммерческие организации и руководила ими. Они позиционировались как центр народной медицины и политическое объединение, однако по сути являлись деструктивными общинами, побуждающими людей отказаться от исполнения своих гражданских обязанностей.
Помимо этого, с 2006 года подсудимая организовала ежедневные обязательные обряды и церемонии в своем доме в селе Бариновка Нефтегорского района. На них она навязывала свое вероучение и дестабилизировала эмоциональное состояние своих последователей, отметили в прокуратуре региона. Затем целительница обманом, злоупотребляя доверием, завладела имуществом потерпевших – автомобилем Nissan Qashqai и офисным помещением.
Суд рассматривал дело Лады-Русь* заочно, так как с апреля 2016 она находится в международном розыске по делу о мошенничестве. Заседания по делу проходили в закрытом режиме.
Пеунова баллотировалась в 2012 году в президенты РФ, но ЦИК отказал ей в регистрации, поскольку она не смогла собрать нужного количества подписей в свою поддержку. В СМИ широкую известность Пеунова получила после заявления о том, что в 2012 году на Землю должны прилететь рептилии с планеты Нибиру.
В марте 2023 года министерство юстиции РФ внесло Ладу-Русь* в перечень иностранных агентов в марте 2023 года. По данным министерства, она призывала к борьбе с действующей властью РФ, выступала против спецоперации на Украине и формировала "негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом".
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Иноагента Ладу-Русь* обвинили по семи статьям УК
Вчера, 02:32
 
РоссияСамарская областьПроисшествияНефтегорский район
 
 
