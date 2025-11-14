https://ria.ru/20251114/pribyl-2054955353.html
Совкомбанк получил 35 млрд рублей чистой прибыли за 9 месяцев
Совкомбанк получил 35 млрд рублей чистой прибыли за 9 месяцев - РИА Новости, 14.11.2025
Совкомбанк получил 35 млрд рублей чистой прибыли за 9 месяцев
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 9 месяцев 2025 года составила 35 миллиардов рублей, следует из опубликованной финансовой отчетности банка. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T12:00:00+03:00
2025-11-14T12:00:00+03:00
2025-11-14T12:03:00+03:00
совкомбанк
прибыль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054955651_67:0:1866:1012_1920x0_80_0_0_cb829f34bbbff6d549ab3afb480e7fd3.jpg
https://ria.ru/20251031/sovkombank--2052076116.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054955651_292:0:1641:1012_1920x0_80_0_0_6d7187a694df8b21a83bb5a51b5d6666.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совкомбанк, прибыль
Совкомбанк получил 35 млрд рублей чистой прибыли за 9 месяцев
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 9 месяцев составила 35 млрд рублей
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 9 месяцев 2025 года составила 35 миллиардов рублей, следует из опубликованной финансовой отчетности банка.
Показатели выручки продолжили рост - до 703 миллиардов рублей (+38% год к году). Чистые процентные доходы достигли 121 миллиарда рублей (+2% год к году), чистые комиссионные доходы - 34 миллиардов рублей (+34% год к году). Доходы от небанковской деятельности достигли 41 миллиарда рублей (рост в 1,5 раза год к году).
Чистая процентная маржа (ЧПМ) составила 4,9% (-0,7 п.п. год к году), стоимость фондирования (COF) - 6,8% (+3,7 п.п. год к году), стоимость риска (COR) - 3,1% (+0,5 п.п. год к году).
Кредитный портфель вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,8 триллиона рублей. Акционерный капитал составил 368 миллиардов рублей, увеличившись на 17% год к году.
Как отмечается в сообщении банка, ключевые показатели группы демонстрируют улучшение: расширение чистой процентной маржи, рост комиссионных доходов и доходов от небанковского бизнеса, стабилизацию рисков в рознице, рост операционной эффективности.
"Мы возвращаемся на траекторию роста. Маржа и прибыль начали расти, стоимость риска стабилизируется. Рост в страховании и платежном бизнесе — значительный. Отдельно хочу отметить рост бизнеса электронных торговых площадок. Несмотря на уже значительную долю рынка, он продолжает эффективно расти", - отметил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.