Совкомбанк получил 35 млрд рублей чистой прибыли за 9 месяцев

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 9 месяцев 2025 года составила 35 миллиардов рублей, следует из опубликованной финансовой отчетности банка.

Показатели выручки продолжили рост - до 703 миллиардов рублей (+38% год к году). Чистые процентные доходы достигли 121 миллиарда рублей (+2% год к году), чистые комиссионные доходы - 34 миллиардов рублей (+34% год к году). Доходы от небанковской деятельности достигли 41 миллиарда рублей (рост в 1,5 раза год к году).

Чистая процентная маржа (ЧПМ) составила 4,9% (-0,7 п.п. год к году), стоимость фондирования (COF) - 6,8% (+3,7 п.п. год к году), стоимость риска (COR) - 3,1% (+0,5 п.п. год к году).

Кредитный портфель вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,8 триллиона рублей. Акционерный капитал составил 368 миллиардов рублей, увеличившись на 17% год к году.

Как отмечается в сообщении банка, ключевые показатели группы демонстрируют улучшение: расширение чистой процентной маржи, рост комиссионных доходов и доходов от небанковского бизнеса, стабилизацию рисков в рознице, рост операционной эффективности.