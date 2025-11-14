Рейтинг@Mail.ru
В Одинцове произошло возгорание в парильной банного комплекса - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/pozhar-2055074351.html
В Одинцове произошло возгорание в парильной банного комплекса
В Одинцове произошло возгорание в парильной банного комплекса - РИА Новости, 14.11.2025
В Одинцове произошло возгорание в парильной банного комплекса
Возгорание в помещении парильной произошло в банном комплексе в Одинцове, эвакуировано 130 человек, сообщили в ГУ МЧС РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T20:02:00+03:00
2025-11-14T20:02:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997004009_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_d7b7d81f55516d8085deceef481f1eec.jpg
https://ria.ru/20251114/chp-2055027129.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997004009_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fcdbc448810428c4922a995b2ce0171d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
В Одинцове произошло возгорание в парильной банного комплекса

В Одинцове произошло возгорание в парильной, эвакуировали 130 человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМашина МЧС
Машина МЧС - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Машина МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Возгорание в помещении парильной произошло в банном комплексе в Одинцове, эвакуировано 130 человек, сообщили в ГУ МЧС РИА Новости.
По словам собеседника агентства, произошло возгорание в парильной банного комплекса "Парк Малевича", эвакуировано 130 человек.
Машина противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Подольске спасли попугаев, кошку и пожилых женщин при пожаре
Вчера, 16:27
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала