https://ria.ru/20251114/pozhar-2055074351.html
В Одинцове произошло возгорание в парильной банного комплекса
В Одинцове произошло возгорание в парильной банного комплекса - РИА Новости, 14.11.2025
В Одинцове произошло возгорание в парильной банного комплекса
Возгорание в помещении парильной произошло в банном комплексе в Одинцове, эвакуировано 130 человек, сообщили в ГУ МЧС РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T20:02:00+03:00
2025-11-14T20:02:00+03:00
2025-11-14T20:02:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997004009_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_d7b7d81f55516d8085deceef481f1eec.jpg
https://ria.ru/20251114/chp-2055027129.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997004009_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fcdbc448810428c4922a995b2ce0171d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
В Одинцове произошло возгорание в парильной банного комплекса
В Одинцове произошло возгорание в парильной, эвакуировали 130 человек