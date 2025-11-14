Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 14.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:24 14.11.2025
В Новороссийске потушили пожар на нефтебазе
В Новороссийске потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 14.11.2025
В Новороссийске потушили пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе на перевалочном комплексе "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края, начавшийся после падения фрагментов БПЛА, потушен, сообщает... РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
новороссийск
краснодарский край
россия
андрей кравченко (государственный служащий)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
краснодарский край
россия
происшествия, новороссийск, краснодарский край, россия, андрей кравченко (государственный служащий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, Андрей Кравченко (государственный служащий), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новороссийске потушили пожар на нефтебазе

В Новороссийске потушили пожар на нефтебазе после падения обломков БПЛА

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар на нефтебазе на перевалочном комплексе "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края, начавшийся после падения фрагментов БПЛА, потушен, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.
Ранее глава города Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки БПЛА на город. Позднее оперштаб Краснодарского края сообщил о повреждении нефтебазы на перевалочном комплексе "Шесхарис", а также ранении одного человека при падении обломков БПЛА на жилые дома в Новороссийске.
В морском порту Новороссийска - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
При атаке БПЛА на судно в порту Новороссийска пострадали три человека
04:23
"Возгорание на нефтебазе на перевалочном комплексе "Шесхарис" в Новороссийске ликвидировано. Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушили. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в ликвидации последствий атаки беспилотников на Новороссийск задействованы 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений. В том числе от МЧС России – 76 человек и 23 единицы техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовороссийскКраснодарский крайРоссияАндрей Кравченко (государственный служащий)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
