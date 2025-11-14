https://ria.ru/20251114/pozhar-2054897202.html
В Новороссийске потушили пожар на нефтебазе
В Новороссийске потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 14.11.2025
В Новороссийске потушили пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе на перевалочном комплексе "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края, начавшийся после падения фрагментов БПЛА, потушен, сообщает... РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
новороссийск
краснодарский край
россия
андрей кравченко (государственный служащий)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4764e571b7def8bcd2b156958a16b49e.jpg
В Новороссийске потушили пожар на нефтебазе
