Капитанская повязка сборной России посвящена Олимпиаде-2014 в Сочи
Капитанская повязка сборной России посвящена Олимпиаде-2014 в Сочи
2025-11-14T20:44:00+03:00
Капитанская повязка сборной России посвящена Олимпиаде-2014 в Сочи
СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Капитанская повязка сборной России по футболу на товарищескую игру против команды Чили посвящена зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи, сообщает корреспондент РИА Новости.
На повязке синего цвета, которую представили на предматчевой пресс-конференции, изображены горы и олимпийские кольца, одно из которых не раскрыто. В ходе церемонии открытия Игр в Сочи по задумке организаторов пять больших снежинок должны были превратиться в олимпийские кольца, однако по техническим причинам одна из них не раскрылась.
Встреча между сборными России и Чили пройдет в субботу в Сочи на стадионе "Фишт". Начало - 18:00 мск.