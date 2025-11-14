Капитанская повязка сборной России посвящена Олимпиаде-2014 в Сочи

На повязке синего цвета, которую представили на предматчевой пресс-конференции, изображены горы и олимпийские кольца, одно из которых не раскрыто. В ходе церемонии открытия Игр в Сочи по задумке организаторов пять больших снежинок должны были превратиться в олимпийские кольца, однако по техническим причинам одна из них не раскрылась.