Капитанская повязка сборной России посвящена Олимпиаде-2014 в Сочи
Футбол
 
20:44 14.11.2025
Капитанская повязка сборной России посвящена Олимпиаде-2014 в Сочи
Капитанская повязка сборной России по футболу на товарищескую игру против команды Чили посвящена зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи
Капитанская повязка сборной России посвящена Олимпиаде-2014 в Сочи

СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Капитанская повязка сборной России по футболу на товарищескую игру против команды Чили посвящена зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи, сообщает корреспондент РИА Новости.
На повязке синего цвета, которую представили на предматчевой пресс-конференции, изображены горы и олимпийские кольца, одно из которых не раскрыто. В ходе церемонии открытия Игр в Сочи по задумке организаторов пять больших снежинок должны были превратиться в олимпийские кольца, однако по техническим причинам одна из них не раскрылась.
Встреча между сборными России и Чили пройдет в субботу в Сочи на стадионе "Фишт". Начало - 18:00 мск.
Карпин похвалил состояние газона на стадионе "Фишт" перед матчем с Чили
Футбол
 
