После атаки ВСУ на Брянскую область пострадавших и разрушений нет
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 14.11.2025
После атаки ВСУ на Брянскую область пострадавших и разрушений нет
После атаки ВСУ на Брянскую область пострадавших и разрушений нет - РИА Новости, 14.11.2025
После атаки ВСУ на Брянскую область пострадавших и разрушений нет
Пострадавших и разрушений после ликвидации российской ПВО четырех украинских беспилотников над Брянской областью нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 14.11.2025
После атаки ВСУ на Брянскую область пострадавших и разрушений нет

После уничтожения 4 БПЛА над Брянской областью пострадавших и разрушений нет

© Фото очевидцаСледы от ракет ПВО
© Фото очевидца
Следы от ракет ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после ликвидации российской ПВО четырех украинских беспилотников над Брянской областью нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В пятницу в Минобороны РФ сообщали, что с 12.00 до 15.00 мск средства российской ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью.
"Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены четыре вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", – написал Богомаз в Telegram-канале.
