После атаки ВСУ на Брянскую область пострадавших и разрушений нет
После атаки ВСУ на Брянскую область пострадавших и разрушений нет
Пострадавших и разрушений после ликвидации российской ПВО четырех украинских беспилотников над Брянской областью нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T16:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
После атаки ВСУ на Брянскую область пострадавших и разрушений нет
