Португальцы с удалением Роналду сенсационно проиграли сборной Ирландии

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сборная Ирландии одержала победу над командой Португалии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы F, прошедшая в Дублине, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Дублем отметился Трой Парротт (17-я и 45-я минуты). На 62-й минуте капитан португальцев Криштиану Роналду получил прямую красную карточку за удар локтем в спину соперника после просмотра VAR.

Как сообщает статистическая служба Opta, Роналду получил первую красную карточку за время выступления за национальную сборную. Он провел 226-ю встречу за команду Португалии на взрослом уровне.

Сборная Португалии с 10 очками продолжает лидировать в турнирной таблице группы. Команда еще не смогла гарантировать себе выход в финальную часть чемпионата мира. Места со второго по четвертое занимают сборные Венгрии (8), Ирландии (7) и Армении (3).