Португальцы с удалением Роналду сенсационно проиграли сборной Ирландии
Футбол
 
00:51 14.11.2025 (обновлено: 10:37 14.11.2025)
Португальцы с удалением Роналду сенсационно проиграли сборной Ирландии
Португальцы с удалением Роналду сенсационно проиграли сборной Ирландии
Сборная Ирландии одержала победу над командой Португалии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
футбол
спорт
криштиану роналду
чемпионат мира по футболу 2026
португалия
ирландия
Новости
спорт, криштиану роналду, чемпионат мира по футболу 2026, португалия, ирландия
Футбол, Спорт, Криштиану Роналду, Чемпионат мира по футболу 2026, Португалия, Ирландия
Португальцы с удалением Роналду сенсационно проиграли сборной Ирландии

Роналду впервые в карьере был удален в матче за сборную Португалии

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Getty Images / Charles McQuillan
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сборная Ирландии одержала победу над командой Португалии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы F, прошедшая в Дублине, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Дублем отметился Трой Парротт (17-я и 45-я минуты). На 62-й минуте капитан португальцев Криштиану Роналду получил прямую красную карточку за удар локтем в спину соперника после просмотра VAR.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа F
13 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Ирландия
2 : 0
Португалия
17‎’‎ • Трой Пэрротт
(Лиам Скейлз)
45‎’‎ • Трой Пэрротт
(Дара О'Ши)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Как сообщает статистическая служба Opta, Роналду получил первую красную карточку за время выступления за национальную сборную. Он провел 226-ю встречу за команду Португалии на взрослом уровне.
Сборная Португалии с 10 очками продолжает лидировать в турнирной таблице группы. Команда еще не смогла гарантировать себе выход в финальную часть чемпионата мира. Места со второго по четвертое занимают сборные Венгрии (8), Ирландии (7) и Армении (3).
В последнем матче португальцы 16 ноября примут сборную Армении, в этот же день ирландцы сыграют в гостях с командой Венгрии.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Сборная Франции разгромила Украину и отобралась на ЧМ-2026
14 ноября, 00:43
 
ФутболСпортКриштиану РоналдуЧемпионат мира по футболу 2026ПортугалияИрландия
 
Матч-центр
 
