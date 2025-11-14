Рейтинг@Mail.ru
Попов не получал Lexus и квартиру в Москве в собственность, заявил адвокат - РИА Новости, 14.11.2025
09:41 14.11.2025
Попов не получал Lexus и квартиру в Москве в собственность, заявил адвокат
Попов не получал Lexus и квартиру в Москве в собственность, заявил адвокат
Бывший замглавы Минобороны РФ Павел Попов не получал Lexus и квартиру в Москве в собственность, он имел только возможность пользоваться ими, сообщил РИА Новости РИА Новости, 14.11.2025
Попов не получал Lexus и квартиру в Москве в собственность, заявил адвокат

Адвокат Сагач: Попов получил Lexus и квартиру в Москве только в пользование

Павел Попов
Павел Попов . Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Бывший замглавы Минобороны РФ Павел Попов не получал Lexus и квартиру в Москве в собственность, он имел только возможность пользоваться ими, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.
"Ему вменяется, что в 2014 году он получил возможность пользоваться машиной Lexus и квартирой в Хамовническом районе. О праве собственности речь не идет", - сказал адвокат.
Бывший замглавы Минобороны Попов хранил у себя "Маузер"
Попов обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия. Вину он не признает. 235-й гарнизонный военный суд рассматривает дело по существу в закрытом режиме.
По данным следствия, в 2022-2024 годах Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение средств. Кроме того, в 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.
Как сообщал СК, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше восьми миллионов рублей. Минобороны и парк "Патриот" признаны потерпевшими по делу.
Кроме того, в ходе осмотра жилища Попова военные следователи изъяли незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.
Арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей.
Признавшие вину Шестеров и Ахмедов были приговорены к шести и пяти годам лишения свободы.
Суд в закрытом режиме рассмотрит дело экс-замглавы Минобороны Попова
