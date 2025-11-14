https://ria.ru/20251114/pomoschnik-2055059720.html
Голосовой помощник для консультирования таксистов появился в Подмосковье
2025-11-14T18:16:00+03:00
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Новый голосовой помощник, который в круглосуточном режиме будет консультировать таксистов по вопросам контрольно-надзорной деятельности, начал работать в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Голосовой помощник работает на основе искусственного интеллекта. Сейчас в его базе знаний хранятся ответы на более чем 200 вопросов, а сам робот способен самостоятельно обучаться. Минтранс совместно с Госстройнадзором постоянно совершенствуют возможности голосового помощника, добавляя новые вопросы и ответы", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что разработка позволит отвечать на несколько звонков сразу. Это сэкономит в среднем более 17,5 тысячи рабочих часов, а специалисты будут сосредоточены на сложных вопросах.
Робот подскажет порядок и места проведения обязательной аттестации водителей, расскажет о требованиях к водителям и автомобилям такси, а также даст консультацию по оформлению путевого листа и проведению предрейсового медицинского и технического контроля.
Также, собирая обратную связь от пользователей, система активно обучается и совершенствует точность ответов. Если вопрос не сможет решить голосовой помощник, то он оперативно перенаправит звонок на оператора.
Сервис доступен физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.