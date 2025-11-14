Рейтинг@Mail.ru
Голосовой помощник для консультирования таксистов появился в Подмосковье
18:16 14.11.2025
Голосовой помощник для консультирования таксистов появился в Подмосковье
Новый голосовой помощник, который в круглосуточном режиме будет консультировать таксистов по вопросам контрольно-надзорной деятельности, начал работать в... РИА Новости, 14.11.2025
госстройнадзор, московская область (подмосковье), такси
Новости Подмосковья, Госстройнадзор, Московская область (Подмосковье), Такси
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Новый голосовой помощник, который в круглосуточном режиме будет консультировать таксистов по вопросам контрольно-надзорной деятельности, начал работать в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Голосовой помощник работает на основе искусственного интеллекта. Сейчас в его базе знаний хранятся ответы на более чем 200 вопросов, а сам робот способен самостоятельно обучаться. Минтранс совместно с Госстройнадзором постоянно совершенствуют возможности голосового помощника, добавляя новые вопросы и ответы", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что разработка позволит отвечать на несколько звонков сразу. Это сэкономит в среднем более 17,5 тысячи рабочих часов, а специалисты будут сосредоточены на сложных вопросах.
Робот подскажет порядок и места проведения обязательной аттестации водителей, расскажет о требованиях к водителям и автомобилям такси, а также даст консультацию по оформлению путевого листа и проведению предрейсового медицинского и технического контроля.
Также, собирая обратную связь от пользователей, система активно обучается и совершенствует точность ответов. Если вопрос не сможет решить голосовой помощник, то он оперативно перенаправит звонок на оператора.
Сервис доступен физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.
Более 50 продуктов с ИИ будут использоваться в Подмосковье к концу 2025 г
Более 50 продуктов с ИИ будут использоваться в Подмосковье к концу 2025 г
13 ноября, 11:17
 
Новости ПодмосковьяГосстройнадзорМосковская область (Подмосковье)Такси
 
 
