Голосовой помощник для консультирования таксистов появился в Подмосковье

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Новый голосовой помощник, который в круглосуточном режиме будет консультировать таксистов по вопросам контрольно-надзорной деятельности, начал работать в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Голосовой помощник работает на основе искусственного интеллекта. Сейчас в его базе знаний хранятся ответы на более чем 200 вопросов, а сам робот способен самостоятельно обучаться. Минтранс совместно с Госстройнадзором постоянно совершенствуют возможности голосового помощника, добавляя новые вопросы и ответы", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что разработка позволит отвечать на несколько звонков сразу. Это сэкономит в среднем более 17,5 тысячи рабочих часов, а специалисты будут сосредоточены на сложных вопросах.

Робот подскажет порядок и места проведения обязательной аттестации водителей, расскажет о требованиях к водителям и автомобилям такси, а также даст консультацию по оформлению путевого листа и проведению предрейсового медицинского и технического контроля.

Также, собирая обратную связь от пользователей, система активно обучается и совершенствует точность ответов. Если вопрос не сможет решить голосовой помощник, то он оперативно перенаправит звонок на оператора.