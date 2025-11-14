Противотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России. Архивное фото

Польша откроет два КПП на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Польша планирует открыть два дополнительных пункта пропуска на границе с Белоруссией 17 ноября, говорится в опубликованном в пятницу проекте постановления министерства внутренних дел и администрации республики.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 28 октября заявил, что в ноябре будут открыты два пункта пропуска на границе с Белоруссией – в Бобровниках и в Кузнице. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский 30 октября заявил, что Польша отложила открытие КПП на границе с Белоруссией из-за солидарности с Литвой . Сейчас на этой границе работает только пункт пропуска "Брест – Тересполь".

В опубликованном постановлении речь идет о пунктах пропуска "Бобровники – Берестовица" и "Кузница Белостокская – Брузги".

Планируемое открытие пунктов пропуска имеет ограничения. В "Бобровники – Берестовица" будет пропускаться только грузовой транспорт, зарегистрированный в ЕС Швейцарии . Пограничный пункт также будет обслуживать пассажирский транспорт, в том числе автобусы.

В свою очередь, через КПП "Кузница Белостокская – Брузги" будет разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов.