Польша откроет два КПП на границе с Белоруссией
Польша планирует открыть два дополнительных пункта пропуска на границе с Белоруссией 17 ноября
ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Польша планирует открыть два дополнительных пункта пропуска на границе с Белоруссией 17 ноября, говорится в опубликованном в пятницу проекте постановления министерства внутренних дел и администрации республики.
Премьер-министр Польши Дональд Туск
28 октября заявил, что в ноябре будут открыты два пункта пропуска на границе с Белоруссией
– в Бобровниках и в Кузнице. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский 30 октября заявил, что Польша отложила открытие КПП на границе с Белоруссией из-за солидарности с Литвой
. Сейчас на этой границе работает только пункт пропуска "Брест – Тересполь".
В опубликованном постановлении речь идет о пунктах пропуска "Бобровники – Берестовица" и "Кузница Белостокская – Брузги".
Планируемое открытие пунктов пропуска имеет ограничения. В "Бобровники – Берестовица" будет пропускаться только грузовой транспорт, зарегистрированный в ЕС
и Швейцарии
. Пограничный пункт также будет обслуживать пассажирский транспорт, в том числе автобусы.
В свою очередь, через КПП "Кузница Белостокская – Брузги" будет разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов.
"Планируемые меры направлены на возобновление движения людей и грузов, что является ответом на ожидания общественности, в частности, большой группы предпринимателей, перевозчиков и лиц, ежедневно ездящих на работу из Белоруссии в Польшу", — подчеркивается в обосновании проекта.