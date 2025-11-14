Рейтинг@Mail.ru
Польша откроет два КПП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 14.11.2025
10:50 14.11.2025
Польша откроет два КПП на границе с Белоруссией
Польша откроет два КПП на границе с Белоруссией
в мире, польша, белоруссия, литва, дональд туск, евросоюз
В мире, Польша, Белоруссия, Литва, Дональд Туск, Евросоюз
© Фото : Mariusz Błaszczak/TwitterПротивотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России
© Фото : Mariusz Błaszczak/Twitter
Противотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России. Архивное фото
ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Польша планирует открыть два дополнительных пункта пропуска на границе с Белоруссией 17 ноября, говорится в опубликованном в пятницу проекте постановления министерства внутренних дел и администрации республики.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 28 октября заявил, что в ноябре будут открыты два пункта пропуска на границе с Белоруссией – в Бобровниках и в Кузнице. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский 30 октября заявил, что Польша отложила открытие КПП на границе с Белоруссией из-за солидарности с Литвой. Сейчас на этой границе работает только пункт пропуска "Брест – Тересполь".
В опубликованном постановлении речь идет о пунктах пропуска "Бобровники – Берестовица" и "Кузница Белостокская – Брузги".
Планируемое открытие пунктов пропуска имеет ограничения. В "Бобровники – Берестовица" будет пропускаться только грузовой транспорт, зарегистрированный в ЕС и Швейцарии. Пограничный пункт также будет обслуживать пассажирский транспорт, в том числе автобусы.
В свою очередь, через КПП "Кузница Белостокская – Брузги" будет разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов.
"Планируемые меры направлены на возобновление движения людей и грузов, что является ответом на ожидания общественности, в частности, большой группы предпринимателей, перевозчиков и лиц, ежедневно ездящих на работу из Белоруссии в Польшу", — подчеркивается в обосновании проекта.
