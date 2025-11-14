Неужели синоптики ошибались? Какой будет погода в декабре

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Синоптики резко поменяли прогноз на декабрь: первый месяц зимы будет не таким, как многие думали. Однако это вовсе не значит, что он порадует россиян. Чего ждать от зимы?
В середине месяца
С самого начала декабря термометры будут колебаться около нуля. В дневные часы температура составит примерно минус один градус, а к ночи будет опускаться до минус пяти. Солнце почти не покажется, плотная облачность станет характерной чертой первой декады зимы. Периодические снежные осадки не превратятся в метели, но могут создавать легкую порошу на дорогах. Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, со скоростью до четырех метров в секунду.
Снегопад в Москве
К середине первой недели декабря горожане ощутят небольшое потепление: воздух днем приблизится к нулевой отметке. Выпадет мелкий снег, который скорее украсит город, чем создаст проблемы коммунальщикам.
К концу первой декады декабря температура постепенно снизится до минус четырех-пяти градусов, но этот холод будет непродолжительным.
Атмосферное давление в эти дни останется стабильным — в пределах 749-752 миллиметров ртутного столба. Такие показатели говорят о типичной зимней погоде, без серьезных перепадов и штормовых предупреждений.
Что будет в Северной столице
В Санкт-Петербурге первые дни декабря также пройдут под знаком умеренной зимы. В отличие от Москвы, где ожидается в основном сухой снег, на берегах Невы к осадкам прибавится сырость и пронизывающий ветер. Температура в Петербурге будет чуть ниже, чем в столице: днем около минус четырех, ночью до минус восьми градусов.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСобор Воскресения Христова (Спас на Крови) в Санкт-Петербурге
Собор Воскресения Христова (Спас на Крови) в Санкт-Петербурге
Однако быстро наступит легкое потепление, а к середине первой недели столбики термометров покажут минус один — ноль градусов. Несмотря на облачное небо и кратковременные снегопады, сильных метелей в городе не прогнозируется. Ветер будет преимущественно восточным и юго-восточным, умеренной силы, а атмосферное давление — около 764 миллиметров.
Во второй половине декады температура в Петербурге даже приблизится к плюсовым значениям. Временами дневной воздух прогреется до плюс одного или плюс двух градусов, особенно вблизи побережья Финского залива. В такие дни на улицах появятся мокрый снег и легкая морось. Но уже к 7-8 декабря похолодание вновь вернет термометры к отметкам минус один — минус четыре градуса. Синоптики уверяют, что все это типичный цикл чередования тепла и холода, характерный для северных регионов.
Предупреждение синоптика
Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупреждает: декабрь 2025 года будет переменчивым. По его словам, на европейскую часть России обрушатся несколько циклонов, которые принесут волны потепления и осадков. "Экстремальных погодных событий становится все больше, и 2025 год, безусловно, подтвердит эту тенденцию", — подчеркнул специалист.
Прохожие на Гоголевском бульваре в Москве
Такие перепады температур приведут к обилию мокрого снега. Особенно часто он будет выпадать в Центральной России и Поволжье. При этом морозы, по словам метеорологов, останутся умеренными, сильных холодов в декабре ждать не стоит.
Прогноз на зиму в целом
Синоптики пока расходятся в оценках грядущей зимы. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, уверен: зима будет холоднее предыдущей. По его словам, среднемесячные температуры января и февраля окажутся ниже прошлогодних значений, хотя до экстремальных показателей дело не дойдет.
Снегопад в Новосибирске
При этом ученый уточнил, что предсказать, будет ли зима ранней или поздней, пока невозможно. Климатические модели показывают, что общая тенденция к потеплению сохраняется: сильные заморозки становятся все реже, а продолжительные морозные периоды — редкостью.
Эффект города
Климатолог, академик РАН Владимир Клименко придерживается иной точки зрения. Он убежден, что устойчивых морозов ниже минус 30 градусов в Москве больше не будет вовсе.
"Городская среда и глобальное потепление делают такие холода невозможными. Грядущая зима будет аномально мягкой", — уверен ученый.
Эту позицию разделяет и эксперт в области климатических рисков Алексей Кокорин. Он поясняет: океаны, нагревающиеся быстрее суши, все чаще становятся источником дополнительных потоков тепла. В результате мягкие зимы могут встречаться в два-три раза чаще, чем раньше.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова добавляет, что на локальное потепление влияет и сама структура города. Мегаполисы создают собственный микроклимат: плотная застройка и изменение рельефа препятствуют отводу тепла, а выбросы энергии от транспорта и зданий формируют так называемый остров тепла. Именно поэтому температура воздуха в Москве нередко оказывается на несколько градусов выше, чем в области.
Декабрь, январь, февраль: тенденции сезона
В европейской части страны температура будет колебаться в диапазоне от плюс трех до минус 15 градусов. Снег появится в середине ноября, но устойчивый покров установится лишь к началу декабря. При этом количество осадков в декабре и январе окажется близким к обычным значениям, а вот февраль будет особенно щедр на снегопады и ледяной дождь. Синоптики прогнозируют почти двукратное увеличение количества осадков.
Сильный снег в Петербурге
Отмечается также возвращение явления Ла-Нинья в Тихом океане — климатического фактора, способного влиять на атмосферные процессы во всем Северном полушарии. Из-за этого возможно усиление ветров и колебания температурных аномалий, что сделает погоду непредсказуемой.
Погода в разных регионах
Если в Москве и Петербурге декабрь пройдет спокойно, то за Уралом климат проявит более суровый характер. В Новосибирске уже в начале зимы ожидается около минус 11 градусов, а в январе станет еще холоднее. Зато февраль обещает быть ясным и относительно сухим.
© РИА НовостиВид на Черноисточинское водохранилище и поселок Черноисточинск в Горноуральском городском округе Свердловской области с горы Белая
Вид на Черноисточинское водохранилище и поселок Черноисточинск в Горноуральском городском округе Свердловской области с горы Белая
В Екатеринбурге декабрьские температуры установятся в диапазоне от минус восьми до минус 13 градусов. Осадков будет немного, что характерно для континентального климата. Нижний Новгород встретит зиму пасмурной погодой и температурой минус пять — минус семь градусов. К концу февраля возможно кратковременное потепление и таяние снега.
Опасности теплой зимы
На первый взгляд, мягкая зима кажется благом, особенно для жителей мегаполисов, уставших от ледяных дворов и сугробов по пояс. Но климатологи напоминают, что теплая зима — тревожный знак. Без устойчивых морозов не происходит естественной очистки экосистемы.
Вредители, личинки насекомых и грибковые споры, которые обычно гибнут в сильные холода, переживают сезон и весной атакуют растения с новой силой. У сельскохозяйственных культур сбивается биологический "будильник": они прорастают слишком рано и погибают при возврате холодов.
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкЛедяные цветы на поверхности Онежского озера в районе Петрозаводска
Ледяные цветы на поверхности Онежского озера в районе Петрозаводска
Недостаток снега также приводит к снижению уровня грунтовых вод. Весной почва остается пересушенной, что ухудшает качество урожая. Теплая зима неблагоприятна и для инфраструктуры: чередование плюсовых и минусовых температур разрушает дорожное покрытие, создает гололед и повышает аварийность.
В целом, по данным российских метеоцентров, вся зима-2025/2026 пройдет под знаком умеренности: ни экстремальных морозов, ни аномального тепла не предвидится.