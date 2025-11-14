Рейтинг@Mail.ru
Неужели синоптики ошибались? Какой будет погода в декабре - РИА Новости, 14.11.2025
10:52 14.11.2025 (обновлено: 17:48 14.11.2025)
Неужели синоптики ошибались? Какой будет погода в декабре
Неужели синоптики ошибались? Какой будет погода в декабре
Синоптики резко поменяли прогноз на декабрь: первый месяц зимы будет не таким, как многие думали. Однако это вовсе не значит, что он порадует россиян. Чего... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T10:52:00+03:00
2025-11-14T17:48:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051390365_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_20647f72ccc25441cc1cc41cc9174340.jpg
Неужели синоптики ошибались? Какой будет погода в декабре

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Синоптики резко поменяли прогноз на декабрь: первый месяц зимы будет не таким, как многие думали. Однако это вовсе не значит, что он порадует россиян. Чего ждать от зимы?

В середине месяца

С самого начала декабря термометры будут колебаться около нуля. В дневные часы температура составит примерно минус один градус, а к ночи будет опускаться до минус пяти. Солнце почти не покажется, плотная облачность станет характерной чертой первой декады зимы. Периодические снежные осадки не превратятся в метели, но могут создавать легкую порошу на дорогах. Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, со скоростью до четырех метров в секунду.
К середине первой недели декабря горожане ощутят небольшое потепление: воздух днем приблизится к нулевой отметке. Выпадет мелкий снег, который скорее украсит город, чем создаст проблемы коммунальщикам.
К концу первой декады декабря температура постепенно снизится до минус четырех-пяти градусов, но этот холод будет непродолжительным.
Атмосферное давление в эти дни останется стабильным — в пределах 749-752 миллиметров ртутного столба. Такие показатели говорят о типичной зимней погоде, без серьезных перепадов и штормовых предупреждений.

Что будет в Северной столице

В Санкт-Петербурге первые дни декабря также пройдут под знаком умеренной зимы. В отличие от Москвы, где ожидается в основном сухой снег, на берегах Невы к осадкам прибавится сырость и пронизывающий ветер. Температура в Петербурге будет чуть ниже, чем в столице: днем около минус четырех, ночью до минус восьми градусов.
Однако быстро наступит легкое потепление, а к середине первой недели столбики термометров покажут минус один — ноль градусов. Несмотря на облачное небо и кратковременные снегопады, сильных метелей в городе не прогнозируется. Ветер будет преимущественно восточным и юго-восточным, умеренной силы, а атмосферное давление — около 764 миллиметров.
Во второй половине декады температура в Петербурге даже приблизится к плюсовым значениям. Временами дневной воздух прогреется до плюс одного или плюс двух градусов, особенно вблизи побережья Финского залива. В такие дни на улицах появятся мокрый снег и легкая морось. Но уже к 7-8 декабря похолодание вновь вернет термометры к отметкам минус один — минус четыре градуса. Синоптики уверяют, что все это типичный цикл чередования тепла и холода, характерный для северных регионов.

Предупреждение синоптика

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупреждает: декабрь 2025 года будет переменчивым. По его словам, на европейскую часть России обрушатся несколько циклонов, которые принесут волны потепления и осадков. "Экстремальных погодных событий становится все больше, и 2025 год, безусловно, подтвердит эту тенденцию", — подчеркнул специалист.
Такие перепады температур приведут к обилию мокрого снега. Особенно часто он будет выпадать в Центральной России и Поволжье. При этом морозы, по словам метеорологов, останутся умеренными, сильных холодов в декабре ждать не стоит.

Прогноз на зиму в целом

Синоптики пока расходятся в оценках грядущей зимы. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, уверен: зима будет холоднее предыдущей. По его словам, среднемесячные температуры января и февраля окажутся ниже прошлогодних значений, хотя до экстремальных показателей дело не дойдет.
При этом ученый уточнил, что предсказать, будет ли зима ранней или поздней, пока невозможно. Климатические модели показывают, что общая тенденция к потеплению сохраняется: сильные заморозки становятся все реже, а продолжительные морозные периоды — редкостью.

Эффект города

Климатолог, академик РАН Владимир Клименко придерживается иной точки зрения. Он убежден, что устойчивых морозов ниже минус 30 градусов в Москве больше не будет вовсе.
"Городская среда и глобальное потепление делают такие холода невозможными. Грядущая зима будет аномально мягкой", — уверен ученый.
Эту позицию разделяет и эксперт в области климатических рисков Алексей Кокорин. Он поясняет: океаны, нагревающиеся быстрее суши, все чаще становятся источником дополнительных потоков тепла. В результате мягкие зимы могут встречаться в два-три раза чаще, чем раньше.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова добавляет, что на локальное потепление влияет и сама структура города. Мегаполисы создают собственный микроклимат: плотная застройка и изменение рельефа препятствуют отводу тепла, а выбросы энергии от транспорта и зданий формируют так называемый остров тепла. Именно поэтому температура воздуха в Москве нередко оказывается на несколько градусов выше, чем в области.

Декабрь, январь, февраль: тенденции сезона

В европейской части страны температура будет колебаться в диапазоне от плюс трех до минус 15 градусов. Снег появится в середине ноября, но устойчивый покров установится лишь к началу декабря. При этом количество осадков в декабре и январе окажется близким к обычным значениям, а вот февраль будет особенно щедр на снегопады и ледяной дождь. Синоптики прогнозируют почти двукратное увеличение количества осадков.
Отмечается также возвращение явления Ла-Нинья в Тихом океане — климатического фактора, способного влиять на атмосферные процессы во всем Северном полушарии. Из-за этого возможно усиление ветров и колебания температурных аномалий, что сделает погоду непредсказуемой.

Погода в разных регионах

Если в Москве и Петербурге декабрь пройдет спокойно, то за Уралом климат проявит более суровый характер. В Новосибирске уже в начале зимы ожидается около минус 11 градусов, а в январе станет еще холоднее. Зато февраль обещает быть ясным и относительно сухим.
В Екатеринбурге декабрьские температуры установятся в диапазоне от минус восьми до минус 13 градусов. Осадков будет немного, что характерно для континентального климата. Нижний Новгород встретит зиму пасмурной погодой и температурой минус пять — минус семь градусов. К концу февраля возможно кратковременное потепление и таяние снега.

Опасности теплой зимы

На первый взгляд, мягкая зима кажется благом, особенно для жителей мегаполисов, уставших от ледяных дворов и сугробов по пояс. Но климатологи напоминают, что теплая зима — тревожный знак. Без устойчивых морозов не происходит естественной очистки экосистемы.
Вредители, личинки насекомых и грибковые споры, которые обычно гибнут в сильные холода, переживают сезон и весной атакуют растения с новой силой. У сельскохозяйственных культур сбивается биологический "будильник": они прорастают слишком рано и погибают при возврате холодов.
Недостаток снега также приводит к снижению уровня грунтовых вод. Весной почва остается пересушенной, что ухудшает качество урожая. Теплая зима неблагоприятна и для инфраструктуры: чередование плюсовых и минусовых температур разрушает дорожное покрытие, создает гололед и повышает аварийность.
В целом, по данным российских метеоцентров, вся зима-2025/2026 пройдет под знаком умеренности: ни экстремальных морозов, ни аномального тепла не предвидится.
 
 
 
