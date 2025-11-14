Рейтинг@Mail.ru
В столице завершили сборку нового поезда "Москва-2026"
14.11.2025
В столице завершили сборку нового поезда "Москва-2026"
москва
сергей собянин
максим ликсутов
метровагонмаш
московский метрополитен
москва, сергей собянин, максим ликсутов, метровагонмаш, московский метрополитен
Москва, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Метровагонмаш, Московский метрополитен
В столице завершили сборку нового поезда "Москва-2026"

Сборка нового поезда "Москва-2026" завершена, скоро начнутся испытания в метро

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак метро у входа на станцию в Москве
Знак метро у входа на станцию в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак метро у входа на станцию в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сборка нового поезда "Москва-2026" завершена, после заводских тестов поезд поступит для испытаний в московское метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В октябре на предприятии "Метровагонмаш" начали сборку новых поездов "Москва-2026". Сейчас первый состав находится на финальном этапе: идет наладка внутренних систем. После заводских тестов поезд поступит для испытаний в московское метро. На заводе уже завершили: сбор рамы, боковины и крыши вагона, сварку кузова, проверку герметичности вагона, покраску кузова, установку оборудования, включая подвагонное, и финишную сборку салона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у нового поезда значительно изменился дизайн фар: форма стала более вытянутой, благодаря чему теперь они - продолжение световой ленты на голове состава. Также изменился вид блока связи "пассажир-машинист", в том числе для маломобильных пассажиров, сидения стали удобнее из-за отсутствия металлических стыков, увеличилось количество воздуховодов в потолочной части. При этом все ключевые преимущества сохранены: широкие двери и межвагонные переходы, современные системы климат-контроля, адаптивное освещение, большое количество USB и Type-C зарядок и многое другое.
"Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу по обновлению подвижного состава Московского метрополитена. Сегодня уже около 79% поездов в метро - нового поколения. К концу следующего года мы планируем полностью завершить обновление парка поездов Замоскворецкой линии. Важно отметить, что современные составы изготавливают из отечественных комплектующих. В 2026-2027 парк подвижного состава метро пополнят более 700 новых вагонов", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В РЖД рассказали о развлечениях в поезде Деда Мороза
МоскваСергей СобянинМаксим ЛиксутовМетровагонмашМосковский метрополитен
 
 
